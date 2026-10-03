Por: EL PILON SA

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Un joven poeta recorría las calles de su ciudad, dejando que cada paso fuera acompañado por el eco de sus versos. Aunque muy joven, cargaba con una visión del amor que parecía pertenecer a tiempos pasados, deseando una humanidad colmada de paz y sentimientos genuinos. Sus poemas emergían desde lo más profundo de su ser, impulsados por el anhelo de un mundo distinto, despojado de la frialdad y las ambiciones que veía a su alrededor. No obstante, la respuesta de la gente resultaba desalentadora: la mayoría pasaba de largo, incapaces de percibir el mensaje sutil que el poeta intentaba ofrecerles. Según la autora Victoria Karolina Castro Durán, para ellos el poeta era tan útil como aquello que no sirve para sobrevivir en la rutina diaria.

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Sin embargo, el poeta persistía. Escribía "como si fuera lo único que tuviera sentido", convencido de que su labor era, en algún modo, un aporte para levantar una sociedad mejor, aquella en la que las personas se ayudaran y pudiesen amarse incluso en la distancia y sobrepasando los límites de la vida misma. Para él, escribir no solo era una búsqueda de belleza, sino también una forma de sanar las heridas causadas por la insensibilidad social y los amores engañosos que encontraba en su camino. Visualizaba su amor como un bolígrafo de tinta infinita que resistía toda tempestad, aunque la realidad demostrara lo contrario.

Con el tiempo, la crudeza del entorno le llevó a darse cuenta de que la mayoría de los corazones estaban envueltos bajo una "alfombra de frío", capaz de mantener la vida física pero incapaz de experimentar el asombro y la ternura. A pesar de la nostalgia, el poeta decidió guardar su libro de poemas, no en gesto de despedida, sino como señal de esperanza. Sabía que llegaría el día en que quienes viven en el vacío desearían de nuevo amar y sentir. Entonces, sus palabras regresarían y llenarían el mundo de sentido, demostrando que la fuerza no reside en la dureza, sino en la capacidad de reconocerse como humano en la propia fragilidad.

Al final, el poeta optó por alejarse silenciosamente, refugiándose en un espacio imaginario donde la naturaleza entonaba melodías y conversaba con Dios. Allí encontraba paz y la certeza paciente de que sus poemas, algún día, volverían a tocar los corazones, cuando el mundo estuviera preparado para recibirlos.

¿Cuál es el mensaje central del cuento sobre el poeta?

El relato, escrito por Victoria Karolina Castro Durán, explora la perseverancia y esperanza de un poeta que, pese a la indiferencia de la sociedad, sigue escribiendo y soñando con un mundo sensible y amoroso. El mensaje principal enfatiza el valor de la fragilidad y la necesidad de mantener la esperanza de que algún día las personas volverán a sentir y amar profundamente.

¿Por qué el poeta decide guardar su libro de poemas y retirarse?

De acuerdo con el texto, el poeta opta por guardar su libro de poemas al percibir que los corazones de la gente se encuentran insensibilizados, cubiertos por una “alfombra de frío”. Lejos de verlo como un final, lo hace con la esperanza de que, en algún momento, la sociedad ansíe reencontrarse con el amor y la sensibilidad, y entonces sus versos puedan volver a tener sentido y vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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