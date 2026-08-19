Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La senadora María Lucía Villalba presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que aspira a crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). Esta herramienta jurídica y tecnológica tiene como meta primordial mejorar la capacidad de respuesta del país frente a futuros terremotos, permitiendo que la ciudadanía reciba advertencias de manera anticipada cuando se detecten movimientos telúricos potencialmente peligrosos. El SNAST sería un sistema integrado entre entidades del Gobierno Nacional, empresas de telefonía, emisoras de radio y canales de televisión para emitir alertas de forma simultánea en todo el territorio nacional.

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Uno de los puntos clave de la iniciativa radica en asegurar que las alertas puedan recibirse sin limitaciones por marca o sistema operativo en los dispositivos celulares. Incluso está contemplado que la notificación llegue a los usuarios aunque no cuenten con saldo, servicio de datos móviles y aun cuando las redes se encuentren congestionadas. El objetivo es que ninguna persona quede desprotegida en caso de una emergencia, independientemente de su acceso a recursos tecnológicos o de telecomunicaciones.

De acuerdo con la senadora Villalba, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene la capacidad de identificar un terremoto en sus primeras fases, permitiendo emitir advertencias antes de que las ondas más destructivas alcancen zonas urbanas y rurales. Según sus declaraciones, este margen de tiempo, que puede ser de hasta 30 segundos, es crítico: "Son 30 segundos en que las personas pueden evacuar un colegio, cerrar una válvula de gas, parar una cirugía", precisó la congresista al sustentar la importancia del proyecto. Este breve lapso podría ser determinante para reducir las consecuencias de un evento sísmico.

La senadora fundamentó la urgencia de su propuesta en la ubicación geográfica de Colombia, así como en la elevada exposición a fallas geológicas que soporta el país. Sostuvo que, según sus cifras, 83 de cada 100 colombianos habitan en zonas de riesgo sísmico alto o medio, lo que plantea un desafío constante en materia de prevención. Esta iniciativa ganó renovado impulso tras el terremoto del 10 de agosto, cuyo impacto recordó la importancia de contar con sistemas eficaces de prevención y respuesta ante desastres naturales.

El proyecto de ley establece que el Gobierno Nacional, en conjunto con las empresas del sector, tendría un plazo de seis meses para reglamentar el funcionamiento del SNAST. Dentro de este periodo, deberán definir criterios de conectividad, interoperabilidad y ciberseguridad para asegurar que la mayor cantidad posible de ciudadanos acceda, de manera oportuna, a la información crítica en casos de emergencia. En palabras de Villalba, el objetivo es pasar de la mera reacción a fortalecer las estrategias de prevención y preparación ante fenómenos incontrolables como los terremotos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) y cómo funcionaría en Colombia?

El Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) es una propuesta legislativa para crear un mecanismo unificado de alertas sobre actividad sísmica en Colombia. Según lo planteado en el Congreso, el SNAST integraría a entidades gubernamentales, empresas de telefonía, radio y televisión para difundir advertencias en tiempo real a la población, incluso si los usuarios carecen de saldo, datos o si las redes están saturadas. Así, busca aprovechar los segundos críticos que detecta el Servicio Geológico Colombiano para que la ciudadanía pueda protegerse antes de que las ondas destructivas de un terremoto lleguen.

¿Por qué es importante establecer una alerta sísmica temprana en Colombia?

La importancia radica en que, de acuerdo con la senadora María Lucía Villalba, 83 de cada 100 ciudadanos viven en zonas de riesgo sísmico alto o medio. Además, Colombia ha enfrentado eventos como el terremoto del 10 de agosto, que evidenció las graves afectaciones por la falta de sistemas de prevención. Una alerta temprana permitiría actuar con segundos de anticipación, reduciendo daños y pérdidas humanas frente a movimientos telúricos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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