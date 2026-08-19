En Colombia, el aumento de la tasa de usura no significa automáticamente que las cuotas de las tarjetas de crédito o de los préstamos ya desembolsados suban.

Sigue a PULZO en Discover

Entre enero y agosto de 2026, la tasa de usura pasó de 24,36% a 29,66%, un incremento de 530 puntos básicos. Sin embargo, la mayoría de las entidades financieras mantiene fija la tasa pactada al momento de adquirir la deuda.

Bancolombia, Davibank, Lulo Bank, Nu, Davivienda, Banco Popular, Banco Falabella, Banco W y Banco Agrario señalaron que, en general, sus créditos manejan tasas fijas, señala La República.

Nu explicó que sus tasas para nuevos créditos y compras se actualizan mensualmente según la usura vigente, pero una vez desembolsado el préstamo, se conserva la tasa acordada, añade ese medio.

Lee También

No obstante, existen excepciones. Banco de Occidente y Banco Agrario tienen productos con tasas variables que pueden ajustarse si así lo establece el contrato., resalta ese diario.

Itaú también puede reducir la tasa cuando la pactada supera el nuevo límite de usura. En créditos rotativos, sus nuevas utilizaciones se calculan con la tasa vigente.

Finandina igualmente realiza ajustes en determinados créditos, tanto cuando la usura baja como cuando sube.

Por ello, se recomienda revisar las condiciones del contrato y preguntar al banco si la tasa es fija o variable antes de adquirir una deuda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.