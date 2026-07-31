Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés en el 12 % tal como en el mes pasado. Vale la pena recordar que el consenso del mercado esperaba un recorte de 50 puntos básicos.

Sigue a PULZO en Discover

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que se tomó una decisión prudente al mantener inalteradas las tasas de interés, de hecho, reveló que llevó a la mesa la propuesta de un recorte de 50 puntos básicos (pb) y dijo que insistirá en que el debate económico se oriente a una estrategia distinta.

(Vea también: Golpe para Petro: fallo deja que Banco de la República decida futuro de tasas sin el Gobierno)

Pulzo complementa

Lee También

¿Por qué se mantuvieron las tasas de interés?

El Banco de la República explicó que uno de los principales argumentos para mantener una política monetaria restrictiva fue el comportamiento del costo de vida durante junio. La inflación anual volvió a subir y se ubicó en 6,1 %, impulsada principalmente por el incremento en los precios de los alimentos, que alcanzaron una variación de 6,8 %, y de los servicios regulados, que llegaron al 5,9 %. Entretanto, la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, permaneció estable en 6,0 %.

El aumento de la inflación también llevó a que los analistas ajustaran sus proyecciones para el cierre de este año. De acuerdo con la encuesta de expectativas de julio, el mercado elevó su pronóstico de inflación para diciembre de 2026 hasta el 6,6 %, mientras que para 2027 la estimación quedó en 5,0 %. Además, las expectativas implícitas en la deuda pública se mantienen por encima del 6 % en todos los plazos.

En materia cambiaria, el banco central destacó que la apreciación del peso colombiano ha sido superior a la de otras monedas comparables, lo que ha contribuido a reducir las presiones sobre los precios de los productos importados. No obstante, reiteró que mantendrá una política monetaria restrictiva para llevar la inflación hacia la meta en 2027 y señaló que las próximas decisiones sobre las tasas de interés dependerán de la evolución de los indicadores económicos en los próximos meses.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.