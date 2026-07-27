La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá el próximo 31 de julio en una sesión clave, ya que será la última en la que participará el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

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La mayoría del mercado espera que el banco central aumente su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, llevándola del 12% al 12,50%.

Según una encuesta de Anif a 21 analistas, 14 respaldan ese incremento, mientras que tres prevén un alza de 75 puntos básicos, tres estiman un aumento de 25 puntos y solo uno cree que la tasa permanecerá sin cambios.

El principal factor que influirá en la decisión será la persistencia de la inflación, que en junio alcanzó el 6,14%, su nivel más alto en casi dos años.

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Los analistas advierten que el fenómeno de El Niño está presionando los precios de la electricidad y los alimentos, especialmente los perecederos, aunque la reciente apreciación del peso podría ayudar a moderar parte de esas presiones.

Expertos de Banco de Occidente y Acciones & Valores consideran que un incremento de 50 puntos básicos ayudaría a controlar las expectativas de inflación, aunque no descartan un ajuste adicional en los próximos meses que llevaría la tasa hasta 12,75%.

También influyen en el panorama el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, los retos fiscales del país y la llegada del nuevo Gobierno, que ha reiterado su respeto por la autonomía del Banco de la República.

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