Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario en Colombia cerró la última jornada del primer semestre con una corrección a la baja en la cotización del dólar estadounidense, que cedió respecto al dato del viernes anterior ($3.451) para ubicarse en $3.415,25.

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A lo largo de la sesión, la tasa de cambio experimentó una notable volatilidad y un rango amplio de negociación. Impulsado por un dólar global dominante, abrió al alza en $3.460 y rápidamente escaló hasta un máximo intradía de $3.464,50.

Sin embargo, a medida que avanzaban las operaciones en el mercado de spot local, la oferta de divisas y los sólidos datos económicos internos revirtieron la tendencia, arrastrando la divisa estadounidense hasta un mínimo de $3.415,25, antes de estabilizarse en su precio final de cierre.

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Al mismo tiempo, las condiciones financieras internacionales continuaron imponiendo un entorno complejo y defensivo para las monedas de la región.

Según el análisis de Acciones & Valores, el índice DXY avanzó un 0,09 %, consolidándose sobre las 101,20 unidades. El indicador se encuentra respaldado por la firme expectativa de tipos de interés altos por más tiempo por parte de la Reserva Federal y un flujo de demanda defensiva derivado de la devaluación histórica del yen japonés.

Esta tracción de fin de trimestre del DXY actuó como un fuerte viento en contra para las divisas latinoamericanas. En el caso de Colombia, el panorama adverso se vio amplificado por factores idiosincráticos. Los analistas señalan que los inversionistas internacionales están exigiendo planes fiscales más concretos antes de ampliar su exposición al riesgo país, lo que impidió que el peso capitalizara completamente el alivio en los precios de las materias primas.

A la par de la dinámica cambiaria, la atención total de las mesas de dinero y tesorerías se concentró en el pronunciamiento de la Junta Directiva del Banco de la República, que decidió aumentar en 75 puntos básicos las tasas de interés.

El aplazamiento de los recortes de tasas y el sesgo contractivo local siguen apuntalando el atractivo relativo por rendimiento (carry trade) de los activos de renta fija colombianos, actuando como un dique de contención clave contra las presiones externas del billete verde.

De cara a la apertura del mes de julio, el comportamiento de la tasa de cambio quedará supeditado a la confirmación de la senda monetaria del Banco de la República y la publicación de las metas fiscales del nuevo gobierno.

Petróleo y activos alternativos

En los tableros internacionales de productos básicos, el petróleo extendió su racha bajista por cuenta de un fuerte choque de oferta física, aliviando las presiones inflacionarias globales.

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia retrocedió 1,01 % hasta los US$73,16, mientras que el crudo WTI de EE. UU. cayó a US$69,72 (-1,46 %).

La estabilización responde a la aceleración del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, luego de que las mesas de paz en Doha, Qatar, liberaran el crudo que permanecía retenido. Los operadores han priorizado la viabilidad de la hoja de ruta de 60 días pactada entre EE. UU. e Irán (que incluye exenciones temporales a refinerías globales), opacando la rígida retórica de Teherán sobre regular la vía de forma unilateral.

Al igual que el petróleo, los activos digitales resintieron la menor prima de riesgo geopolítico y el entorno de tasas altas. El precio del Bitcoin cayó a la zona de los US$58.400, acumulando una pérdida del 53,9 % frente a su máximo histórico de US$126.200 alcanzado en octubre de 2025, confirmando su dificultad técnica para sostenerse sobre la barrera de las US$60.000 unidades.

Desempleo de mayo cayó a mínimos históricos del 8 %

En el plano macroeconómico interno, el DANE reveló que la tasa de desempleo en Colombia se redujo drásticamente en mayo de 2026, ubicándose en el 8 %, un punto porcentual por debajo del 9 % registrado en el mismo mes de 2025.

Se trata de la cifra de desocupación más baja desde el inicio de la serie macroeconómica en 2001 para cualquier mes de mayo. De acuerdo con la entidad, el resultado positivo responde a una disminución del desempleo en todos los dominios geográficos del país, impulsada de forma principal por la inserción de las mujeres de todas las edades al aparato productivo.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,30 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2026 finalizaron en 9,502 % y la jornada anterior lo hicieron en 6,397 %.

Los TES de 2028 terminaron en 12,490 % desde los 12,550 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 11,943 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,030 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,751 %, frente al 11,850 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,825 %; la jornada anterior en 11,790 %.

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