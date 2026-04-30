La Junta Directiva del Banco de la República definió este jueves el rumbo de la política monetaria en Colombia, determinando que la tasa de interés se mantenga en 11,25 %. Según confirmó el gerente general del emisor, Leonardo Villar, este indicador permanecerá estable durante los meses de mayo y junio.

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El anuncio se produce en un contexto de marcadas tensiones entre el Gobierno Nacional y la mayoría de los codirectores de la entidad bancaria. Mientras el sector oficial ha presionado por una reducción más acelerada de los tipos para estimular la economía, el Emisor ha optado por la cautela técnica. Esta postura busca equilibrar las proyecciones de inflación con la necesidad de estabilidad macroeconómica, en medio de un clima político de constantes desacuerdos sobre el manejo de la política crediticia.

El principal motor de esta pausa técnica fue el comportamiento reciente de los precios. Aunque se busca una tendencia a la baja, la inflación total en marzo se ubicó en 5,6 %, lo que significa un repunte de 46 puntos básicos respecto al cierre del año pasado.

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Decisión de política monetaria: En su reunión de abril la #JuntaBanRep decidió por unanimidad mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 11,25%. Más información en el comunicado de prensa 👉 https://t.co/68bfs1IArx Si bien los miembros de la Junta Directiva… pic.twitter.com/R4sn4fOejE — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) April 30, 2026

Más preocupante aún para el organismo es la inflación básica, que al excluir alimentos y servicios regulados se situó en 5,8 %. Pese a que las expectativas a largo plazo han cedido, los analistas han elevado sus proyecciones para el cierre de 2026, lo que obligó a la Junta a actuar con prudencia para asegurar la convergencia de los precios a la meta.

En el frente interno, el panorama muestra una luz de esperanza con indicadores sectoriales al alza. El PIB del primer trimestre apunta a superar los registros de finales de 2024, impulsado por una mayor demanda de energía, el repunte de la producción manufacturera y la dinámica del comercio exterior.

A esto se suma un mercado laboral con desempleo en niveles históricamente bajos y un crecimiento sostenido del empleo formal, señales de que la economía real está resistiendo mejor de lo esperado el endurecimiento monetario.

No obstante, el Emisor mantiene el ‘ojo avizor’ sobre el contexto internacional. La prolongación del conflicto en Medio Oriente surge como un riesgo latente que podría disparar los costos de los fertilizantes y la energía a nivel global. Ante este escenario de incertidumbre externa y presiones locales, el Banco de la República fue enfático: los futuros movimientos en las tasas dependerán estrictamente de la evolución de los datos, priorizando la estabilidad financiera de los colombianos sobre cualquier presión política.

De esta forma, el planteamiento del presidente Gustavo Petro de subir de nuevo el salario mínimo queda a un lado, ya que esta posibilidad la había puesto sobre la mesa si la tasa de interés subía, algo que abrió un fuerte debate entre los trabajadores del país.

No obstante, tanto el ministro de Hacienda, como el gerente del Banco de la República, descartaron que se haya mantenido la tasa por esta proposición del primer mandatario de la nación.

¿Cuándo será la próxima sesión de la junta directiva del Banco de la República?

La Junta Directiva del Banco de la República confirmó que las tasas de interés en Colombia permanecerán inalteradas tras su más reciente sesión de abril. Según el emisor, la decisión de mantener el indicador implica que no se realizarán movimientos adicionales en el corto plazo.

De esta manera, la tasa de intervención de 11,25 % se mantendrá vigente durante los meses de mayo y junio. El mercado deberá esperar hasta la próxima reunión decisoria, programada para finales del mes de junio, cuando el equipo técnico del Banco evalúe nuevamente las condiciones inflacionarias y el rumbo de la política monetaria.

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