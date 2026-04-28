Según datos publicados recientemente por el Banco de la República. El encarecimiento de la deuda pública en Colombia empezó a trasladarse con fuerza a los hogares, especialmente a quienes buscan adquirir vivienda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Feria de vivienda en Bogotá: subsidios, asesoría y oportunidades para comprar casa propia este abril)

En este sentido, las tasas hipotecarias en Colombia se ubican alrededor de 13,5% en marzo de 2026, niveles no observados desde julio de 2024, de acuerdo con reportes de Caracol Radio. Este incremento se traduce en cuotas mensuales más altas y menor capacidad de endeudamiento para los hogares, especialmente en segmentos de ingresos medios y bajos.

Para el economista Diego Montañez, el aumento sostenido en los rendimientos de los TES (Títulos de Tesorería) desde finales de 2024 elevó el costo del crédito en toda la economía y empujó al alza las tasas hipotecarias, incluso antes de nuevos ajustes del Banco de la República, lo cuales son rechazados por el Gobierno Petro.

Lee También

El encarecimiento de la deuda pública 🇨🇴 ya se está trasladando a los hogares. El aumento de los TES desde finales de 2024 elevó la tasa hipotecaria 🏘️ (en marzo 2026 va en 13,5%, niveles no vistos desde jul-24) incluso antes de movimientos en la tasa del BanRep 👇 https://t.co/xNwjBLAvKO pic.twitter.com/r8UjxM1EPu — Diego Montañez-Herrera (@DiegomontanezH) April 28, 2026

La situación responde a un canal directo de transmisión financiera: cuando el Gobierno paga más por endeudarse, el sistema bancario ajusta sus propias tasas. De acuerdo con análisis del Banco de la República, los TES funcionan como referencia clave para el resto de tasas del mercado, lo que explica por qué su incremento termina reflejándose en los créditos de vivienda.

¿Por qué está subiendo el costo de la vivienda en Colombia?

El principal detonante es el encarecimiento de los TES en Colombia, que sirven como referencia para el resto de tasas del mercado. Cuando el Gobierno paga más intereses por su deuda, los bancos ajustan el costo de los créditos.

Actualmente, estos títulos presentan tasas cercanas al 14%, en un entorno de presión fiscal y desconfianza del mercado, según análisis de Portafolio. Esto empuja al alza los créditos hipotecarios incluso sin cambios inmediatos del banco central.

A esto se suma un problema estructural: la deuda del país sigue creciendo a un ritmo acelerado.

El Gobierno está aumentando la deuda en cerca de $319.000 millones diarios

Esto equivale a unos $222 millones por minuto

El país ya se endeuda con tasas cercanas al 13% efectivo anual

Estas cifras, basadas en datos oficiales citados por el economista Germán Machado, en entrevista con Portafolio, reflejan la magnitud del deterioro fiscal y explican por qué el financiamiento se encarece.

“En 34 días, Colombia se juega una de sus decisiones más importantes. Colombia hoy está empeñada con deuda a 2058 y tasas del 13% efectivo anual. Con cifras Minhacienda, el Gobierno Petro ha aumentado la deuda del país en $319.000 millones CADA DÍA, entre otras, preparando este momento. Son las cifras reportadas por el mismo Gobierno en su página web. Y muestran que la deuda sube $222 millones por minuto”, indicó Machado.

¿Cómo impacta la deuda pública a los hogares en 2026?

El encarecimiento de la deuda del Gobierno no se queda en las cuentas fiscales: se traslada directamente a los ciudadanos.

Hoy el impacto es claro:

Tasas hipotecarias alrededor del 13,5%

Cuotas mensuales más altas para vivienda

Menor acceso a crédito para familias

Caída en la capacidad de compra

Además, el peso de la deuda dentro del presupuesto sigue aumentando. El pago de intereses alcanzará niveles históricos y podría superar sectores como salud o educación en los próximos años, según análisis del Portafolio.

Este cambio implica que cada vez más recursos del Estado se destinan a pagar deuda, lo que reduce el margen para inversión y aumenta la presión sobre la economía.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.