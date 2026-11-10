El nombramiento de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) provocó una reacción del presidente Abelardo de la Espriella, quien le envió un mensaje público de felicitación y dejó ver qué espera de la relación entre su Gobierno y el sector empresarial.

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A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la llegada de Murgas a la dirección del gremio y le deseó éxitos en la responsabilidad que asumirá. La dirigente se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la Andi, en 1944.

“Felicitaciones a Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, escribió De la Espriella.

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Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación. Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también hizo énfasis en la necesidad de que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico del país.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la Patria!”, agregó.

La nueva presidenta llega al cargo después de dirigir la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), organización que lideraba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa misma institución.

Su elección se produjo luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la Andi. Murgas fue seleccionada por la Junta de Dirección General del gremio, después de un proceso de evaluación de candidatos.

Entre los principales desafíos de su gestión estarán representar al empresariado colombiano, impulsar la inversión y la competitividad, promover el empleo formal y fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno.

El mensaje de De la Espriella se suma a las primeras reacciones institucionales frente a este nombramiento, que marca un cambio histórico en uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.