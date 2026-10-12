Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito en Ibagué dejó como saldo tres personas heridas durante la noche de este domingo. El hecho tuvo lugar en la carrera Quinta, entre calles 39 y 40, específicamente frente a la funeraria Los Olivos, una zona caracterizada por la constante circulación de automóviles y motocicletas. Según información preliminar obtenida por el medio El Nuevo Día, dos motociclistas que descendían por el corredor vial impactaron fuertemente a un peatón que intentaba cruzar la vía.

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El choque provocó lesiones tanto en el peatón como en los dos motociclistas. Todos ellos habrían necesitado traslado inmediato a un centro asistencial, aunque hasta el momento las fuentes no precisan la gravedad de las heridas ni el estado actual de los involucrados. La información sobre su evolución médica sigue siendo desconocida y está a la espera de confirmación por parte de las autoridades sanitarias.

Sobre la identidad del peatón herido, El Nuevo Día menciona que se trataría de un hombre conocido en el sector con el nombre de Iván. Habitantes de la zona lo reconocen por dedicarse a la venta de bizcochos, un producto tradicional, aunque las autoridades todavía no han oficializado su identidad. Esto indica que aún se esperan comunicados formales que aclaren quién es la persona lesionada y si existe alguna relación con reportes previos o familiares.

Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación. De acuerdo con la información disponible, todavía no hay claridad sobre cómo sucedió el atropellamiento ni si alguno de los actores viales tenía preferencia de paso. Corresponde a las autoridades realizar el análisis técnico correspondiente en el lugar del siniestro, que, según los reportes de El Nuevo Día, es un tramo de alto flujo vehicular. La comunidad local y los allegados a los heridos se mantienen a la espera de reportes oficiales que esclarezcan tanto la mecánica de los hechos como el estado de salud de las personas implicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente de tránsito en la carrera Quinta de Ibagué?

Un accidente en la carrera Quinta, entre calles 39 y 40, ocurrió cuando dos motociclistas descendían por esta vía y chocaron contra un peatón que cruzaba la calle, según El Nuevo Día. Los tres sufrieron heridas y requirieron asistencia médica, aunque los detalles concretos sobre la mecánica y la gravedad del siniestro aún están siendo investigados por las autoridades.

¿Quién es el peatón herido en el accidente frente a la funeraria Los Olivos?

La información preliminar indica que el peatón herido sería un hombre conocido por los habitantes del sector como Iván, quien se destaca por vender bizcochos. Sin embargo, hasta el momento, la identidad del lesionado no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se está a la espera de información que certifique su nombre y situación de salud.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.