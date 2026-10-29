Por: El Espectador

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Las extensas lluvias que han impactado a Cundinamarca provocaron una nueva serie de emergencias en varios municipios del departamento el miércoles 28 de octubre, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey. Las precipitaciones intensas de esa jornada activaron a organismos de socorro y autoridades municipales en Soacha, Mosquera y Cucunubá, quienes desarrollaron labores ininterrumpidas para enfrentar las consecuencias de las inundaciones y evitar la expansión de los daños.

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En Mosquera, el barrio Villa Cetty fue el más golpeado por el desbordamiento, lo que perjudicó directamente a aproximadamente 12 familias. La Alcaldía, en coordinación con los equipos de emergencia, evacuó el agua estancada y permitió el regreso paulatino de la normalidad alrededor de las 7:38 p. m. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó el balance de pérdidas materiales ni se especificó la magnitud del daño en cada vivienda, de acuerdo con la información entregada por el gobierno local.

Soacha vivió una situación similar, pues la lluvia generó inundaciones en los sectores de Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago. Además, la movilidad resultó afectada en áreas de alto tráfico, como la Autopista Sur cerca del SENA y en la glorieta de Gran Plaza. Las inspecciones continúan en estos puntos para determinar si se requiere apoyo adicional o respuestas distintas a las implementadas inicialmente, según reportó el mandatario departamental.

Por su parte, en Cucunubá, el desbordamiento de un canal en el sector de La Punta de la Peña movilizó a residentes, Bomberos Voluntarios de Ubaté, Policía de Cundinamarca y la Alcaldía. Actuando en conjunto, lograron instalar cerca de 480 lonas con recebo para frenar la emergencia y destaparon el cauce afectado. La inundación alcanzó una vía y pastizales, pero, de acuerdo con la gobernación, no se reportaron lesionados ni afectaciones a viviendas.

Estas emergencias recientes se suman a la del pasado 14 de octubre, cuando un hombre perdió la vida en Soacha, arrastrado por la corriente mientras conducía una motocicleta, y otras dos personas resultaron heridas. En esa ocasión, municipios como Funza, Cota y Lenguazaque también padecieron caídas de árboles, daños en viviendas e inundaciones.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantiene vigilancia constante y los consejos municipales continúan evaluando la situación. El gobernador advirtió sobre la persistencia de lluvias en las semanas siguientes, recomendando mantener desagües sin obstáculos y evitar zonas vulnerables al desbordamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las inundaciones recientes en Cundinamarca?

De acuerdo con el balance oficial, los municipios más afectados por las fuertes lluvias fueron Mosquera, Soacha y Cucunubá. En Mosquera, el sector Villa Cetty presentó daños en 12 familias. Soacha sufrió inundaciones en Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago, además de problemas de movilidad en puntos clave como la Autopista Sur y la glorieta de Gran Plaza. En Cucunubá, la emergencia se registró por el desbordamiento de un canal en La Punta de la Peña, afectando vías y potreros.

¿Qué medidas de prevención recomendó la Gobernación de Cundinamarca frente a las lluvias?

El gobernador Jorge Emilio Rey recomendó a la ciudadanía mantener los desagües despejados, no acercarse a ríos ni quebradas durante los aguaceros y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades. Además, se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas y una comunicación permanente con los consejos municipales de gestión del riesgo para reaccionar oportunamente ante nuevas emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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