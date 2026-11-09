La cantidad de bebés que nacen en Colombia continúa disminuyendo y la región Caribe no escapa a esa tendencia. Sin embargo, las cifras muestran diferencias importantes entre departamentos: mientras Córdoba, Sucre y Magdalena registraron algunas de las mayores caídas durante 2025, La Guajira se convirtió en una excepción al presentar un incremento en los nacimientos. El comportamiento quedó registrado en el más reciente informe de Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) recopilado por El Tiempo.

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El reporte, publicado el 24 de septiembre de 2026, estableció que en Colombia nacieron 441.537 bebés durante 2025, frente a los 453.901 registrados en 2024. Esto representa una reducción de 12.364 nacimientos, equivalente al 2,7 %. La disminución también se observó en la mayoría de los departamentos del Caribe, aunque no todos tuvieron variaciones de la misma magnitud.

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Córdoba encabezó las disminuciones entre los departamentos de la región, con una caída del 5,7 %. Sucre ocupó el segundo lugar, con una reducción del 5,3 %, mientras que Magdalena registró un descenso del 4,4 %. En los otros territorios, las variaciones fueron menores: Bolívar tuvo una disminución del 2,6 %, Cesar del 2,2 % y Atlántico del 1,9 %. Por su parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó una caída del 9,2 %, la más pronunciada entre los territorios incluidos en la comparación.

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El comportamiento de La Guajira fue diferente al del resto de la región. Este departamento registró un aumento del 0,9 % en los nacimientos frente al año anterior, convirtiéndose en el único de la región Caribe continental que tuvo un crecimiento en este indicador. A escala nacional también se presentaron incrementos en Guainía, Chocó, Quindío y Tolima, aunque la tendencia general del país siguió siendo descendente.

Las diferencias también aparecen cuando se analiza la cantidad promedio de hijos por mujer. Según el Dane, la tasa global de fecundidad en Colombia llegó a un hijo por mujer durante 2025, el nivel más bajo de la serie estadística presentada por la entidad. La Guajira, en contraste, alcanzó una tasa de 1,8 hijos por mujer, la segunda más alta del país, solamente superada por Vaupés, con 2,0. En Atlántico y Cesar el indicador fue de 1,1, mientras que Bolívar registró 1,3. Además, entre 2016 y 2025, Cesar y Sucre estuvieron entre los departamentos donde más disminuyó la fecundidad.

Estas cifras coinciden con las conclusiones de una investigación de Juliana Jaramillo-Echeverri y Adriana Sofía Rodríguez, publicada por el Banco de la República, que advierte que la reducción de la natalidad no ocurre de la misma manera en todo el territorio nacional. El estudio, que examinó el comportamiento de la fecundidad entre 1998 y 2024, encontró diferencias relacionadas con la edad de las madres, su nivel educativo, el acceso a servicios de salud y las condiciones sociales de los municipios. Uno de los datos más llamativos es que cerca del 20 % de los nacimientos analizados correspondió a madres de entre 10 y 19 años.

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Los investigadores también encontraron una relación entre el embarazo adolescente, la informalidad laboral y las necesidades básicas insatisfechas. En contraste, los municipios con mayores niveles de desarrollo económico registraron una menor incidencia de este fenómeno. El análisis advierte que la maternidad temprana no puede entenderse únicamente como una decisión individual, pues también está vinculada con las oportunidades educativas, laborales y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. A esto se suma que cada vez más mujeres aplazan la maternidad hasta edades adultas, aunque esa transformación tampoco avanza al mismo ritmo en todas las regiones.

De esta manera, los resultados del Dane muestran dos realidades para el Caribe colombiano: la mayoría de sus departamentos tiene menos nacimientos, pero todavía existen diferencias importantes en los indicadores de fecundidad y en las condiciones sociales de las mujeres. Por eso, la disminución de la natalidad no significa que hayan desaparecido problemas como el embarazo adolescente o las desigualdades en el acceso a educación y servicios de salud, desafíos que requieren respuestas distintas según las necesidades de cada territorio.

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