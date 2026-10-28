Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la comunidad a asistir a la presentación de ‘A 8 tiempos: la cara oculta’, una propuesta de la agrupación Alerta Latente que promete no dejar indiferente a nadie. Según Idartes, esta pieza de danza será presentada el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción, ubicado en la carrera 32A #1H - 06, en la localidad de Puente Aranda. La entrada es libre, lo que facilita el acceso a toda la ciudadanía interesada en vivir experiencias culturales de calidad.

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La obra ‘A 8 tiempos: la cara oculta’, de acuerdo con la información divulgada por las plataformas oficiales de la alcaldía de Bogotá, busca interpelar y cuestionar los estándares de belleza y los estereotipos de género instaurados en los espacios de formación dancística. Esta apuesta artística propone al público una reflexión profunda sobre cómo los patrones sociales y los esquemas preestablecidos se manifiestan en el arte, y cómo estas dinámicas pueden conducir a formas de exclusión dentro de la escena artística y en otros sectores de la sociedad.

La agrupación Alerta Latente aprovecha el lenguaje corporal y escénico para denunciar y visibilizar las tensiones y desafíos que enfrentan quienes desean formarse en danza. Además, la obra, según Idartes, está pensada para estimular la discusión sobre la pluralidad de identidades, cuerpos, talentos y formas de expresión artística, rompiendo así con los límites tradicionales que históricamente han marcado la formación en este arte.

El evento hace parte de la agenda cultural gratuita que Idartes impulsa en diferentes barrios de Bogotá, fomentando la participación ciudadana y el fortalecimiento del sentido de pertenencia local, como también lo resalta la agenda previamente anunciada del Primer Festival Carranguero en Bogotá. En esta ocasión, la localidad de Puente Aranda será escenario de una muestra artística en la que se invita explícitamente a repensar el papel de las normas sociales en las prácticas culturales y artísticas.

De esta manera, la presentación de ‘A 8 tiempos: la cara oculta’ se suma a las múltiples iniciativas culturales que buscan abrir espacios de debate inclusivos en el interior de la capital colombiana, consolidando los esfuerzos por una ciudad más diversa y consciente de las realidades que atraviesan tanto el arte como la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizará la obra ‘A 8 tiempos: la cara oculta’ de Alerta Latente en Bogotá?

Según Idartes, la función de la obra se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción, ubicado en la carrera 32A #1H - 06, en la localidad de Puente Aranda, el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m. La entrada será gratuita para todo el público.

¿Qué propone la obra ‘A 8 tiempos: la cara oculta’ en cuanto a los estereotipos de género y cánones de belleza?

La obra, de acuerdo con Idartes, explora y cuestiona los estereotipos de género y los cánones de belleza presentes en los espacios de formación de danza. Busca generar reflexión sobre cómo estos patrones pueden contribuir a la exclusión en los escenarios artísticos y en otros ámbitos sociales, promoviendo debates acerca de la diversidad y las formas de expresión dentro del arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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