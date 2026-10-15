Una publicación de Diana Ángel sobre las marchas del 14 de octubre terminó en una discusión en redes sociales, después de que el senador Andrés Forero cuestionara la autenticidad de una fotografía compartida por la actriz y el humorista Piter Albeiro se sumara a las críticas.

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La artista, conocida por su apoyo a sectores de izquierda, difundió contenidos relacionados con las movilizaciones y sostuvo que las imágenes daban cuenta de la cantidad de personas que salieron a las calles. Ángel afirmó que en Bogotá se congregaron 62.000 manifestantes que expresaron su respaldo al petrismo y su oposición al Gobierno de De la Espriella.

“¡Solo en Bogotá, se ve la ‘minoría’!”, escribió la actriz en su publicación, acompañada de un video y una fotografía. La frase provocó reacciones de usuarios y figuras políticas.

Uno de los primeros en responder fue Andrés Forero, senador del Centro Democrático, quien aseguró que la imagen no correspondía a las marchas de esa jornada. Según su versión, la fotografía había circulado durante una movilización contra Gustavo Petro el 7 de agosto del año anterior.

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“Diana, la foto no es de la marcha de ayer y, de hecho, corresponde a una movilización contra Petro del 7 de agosto del año pasado. Al utilizar este tipo de engaños, tácitamente están reconociendo que la marcha fracasó”, escribió el congresista.

La discusión también llamó la atención de Piter Albeiro, quien respaldó el cuestionamiento de Forero y puso en duda que Ángel desconociera el origen de la imagen. El humorista sugirió que la actriz sabía que ese contenido podía influir en quienes siguen las publicaciones en redes sociales.

@AForeroM Obvio que ella lo sabe senador, pero tambien sabe que hay gente que todo se lo cree y por eso lo hacen 🤷🏼 — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) October 15, 2026

“Obvio que ella lo sabe, senador, pero también sabe que hay gente que todo se lo cree y por eso lo hacen”, escribió Piter Albeiro.

El cruce dejó en el centro de la conversación la fotografía difundida por Ángel y la discusión sobre la información que circula en plataformas digitales. La controversia se sumó a las reacciones políticas que acompañaron las movilizaciones del 14 de octubre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.