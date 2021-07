“¿Te han invitado a participar en ‘Masterchef celebrity’?”, fue lo que le escribió el fan a la expresentadora de ‘Muy buenos días’, desaparecido matutino de RCN.

Ante eso, la estrella de la presentación, que ha tenido problemas de salud y necesita un nuevo trasplante, lo primero que le respondió a su fanático fue: “Me lo sueño desde que hicieron la primera versión de ‘Masterchef’ en Colombia”.

No obstante, la comunicadora después confesó que, incluso, se postuló para el ‘casting’ de participantes, pero el ‘reality’, del que Carla Giraldo reveló detalle que no salió al aire, la descartó.

De acuerdo con la versión de la presentadora, que se volvió vegana, todo tuvo que ver con la cantidad de seguidores en sus redes sociales, pues no eran suficientes para el programa.

“Fui, averigüé y dije que si por favor me hacían aunque fuera el ‘casting’, y me dijeron que no, que se necesitaba más de un millón de seguidores para participar. Entonces, ahí quedé, hasta ahí llegué”, aseguró la famosa.