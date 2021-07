Carla Giraldo ha sido el picante de ‘Masterchef Celebrity 2021′. Una muestra de ello fue el roce con Liss Pereira en el último fin de semana y del que salieron varios memes.

Ni esa situación ni nada de lo que sucede en el programa entre los concursantes es planeado, según reconoció Jorge Rausch en una charla con Pulzo, pero la actitud de algunos de los participantes ha provocado mucha indignación en los televidentes, entre ellos Hassam, que fue parte de la temporada anterior y reaccionó a esa discusión.

Lee También

¿Qué pasó entre Liss Pereira y Carla Giraldo que no mostró RCN en ‘Masterchef’?

Desde que se anunció el lanzamiento del programa, la actriz antioqueña habló de un supuesto caso de trampa de la cucuteña y que no fue captado por las cámaras del programa.

De hecho, en la discusión que mostraron el fin de semana, Carla Giraldo le recordaba ese acto a Liss Pereira y le mencionó al hijo, un hecho que provocó muchísima molestia en la comediante, quien poco muestra y habla del menor de edad.

Sin embargo, Carla Giraldo habló en Bravíssimo, de City TV, sobre esos hechos que no muestra RCN y que sí sucedían en las cocinas. “Ella sabe que no voy a decir cosas que no son. Cuando terminamos el reto, Liss estaba salseando y ya habían apagado las cámaras“, un hecho que no le gustó a la actriz.

“Me molestó verla haciendo algo que para ella no es trampa, pero para mí y mi conciencia este es un juego en el que hay plata de por medio, un premio. Yo por eso quiero ganar y me molesta que hagan trampa”, añadió Carla Giraldo.

Por esa situación, la antioqueña dice que le empezó a dar “pereza porque siempre tocaba estar pendiente de qué hace ella después de levantar las manos”, y añadió: “Las ‘cuatro babys’ –conozca quienes son– nos convertimos en la policía de Liss, suena como una persecución, pero no, estamos es pendientes de que no nos hagas ‘trampis’ porque hay 200 millones de pesos en juego”.

(Vea acá: Raza del gato de Carla Giraldo (‘Masterchef’) data del siglo XIX; ¿cuánto vale?)

Esto fue lo que contó Carla Giraldo hace unas semanas en Bravíssimo y que ahora tiene sentido después del capítulo que levantó muchos sentimientos buenos y malos entre los televidentes: