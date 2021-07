Con cuatro eliminados y varios días juntos, las cercanías y lejanías entre varios participantes de Masterchef ya se empiezan a notar. Desde que inició la competencia, Carla Giraldo manifestó que su relación con Liss Pereira no será la mejor y en el capítulo 17 hubo un primer abrebocas de esta situación.

Críticas a Liss Pereira de sus compañeras en Masterchef

La comediante ha sido una de las participantes que más se ha destacado con sus platos en lo que han mostrado hasta el momento por RCN. Eso la hace una competidora fuerte, así como lo son Viña Machado, Marbelle, Catalina Maya y Carla Giraldo.

En los primeros capítulos, Liss tuvo un roce con la exreina Alicia Machado y recientemente mostraron otro encontrón entre ellas dos. Al ir juntas a la gramera, la venezolana se impuso sobre la colombiana, un hecho al que la nortesantandereana reaccionó diciendo: “A medida de que me hago más adulta, yo soy muy consciente de la importancia de que entre mujeres nos ayudemos. Sin embargo, luchamos por todas incluso las que no pegan con nosotros“.

Liss Pereira también mostró que se puede destacar haciendo postres y aunque dijo que esa era la primera vez que se le medía a hacer uno de cuatro capas, los jurados elogiaron su trabajo, aunque la ganadora del reto fue Carla Giraldo.

“Ese siempre es el cuento de ella”, dijo Catalina Maya. Mientras que Marbelle puso en duda esas palabras de la comediante: “Le quedó perfecta. Los cuatro bizcochuelos estaban esponjosos. No sé si a la primera lo pueda lograr así”.

No obstante, Liss Pereira le salió el paso y respondió: “Yo he sido muchas cosas en mi vida, pero mentirosa es una de ellas”.

Rivalidad de Carla Giraldo y Liss Pereira en Masterchef

La actriz ha dicho que su relación no es tan buena y aseguró que la comediante hizo trampa en una prueba. Aunque eso no lo han mostrado, en uno de los últimos episodios, Carla ganó y eso le permitió escogerle el compañero a Liss y los ingredientes con los que debía cocinar. Para hacer unos huevos eligió algunos productos exóticos, pero la comediante y el también humorista Diego Camargo, su compañero, lo sacaron adelante y fueron una de las parejas destacadas.

“Ellos no se la llevan bien. Entre los humoristas hay cierta cosa. Me aterra la gente hipócrita”, dijo Catalina Maya al ver la reacción de los dos comediantes cuando los pusieron juntos.

Al ver los buenos resultados de Liss Pereira, Carla Giraldo, que estaba en el balcón acompañada de Marbelle, reconoció que sí quiso afectar a los dos comediantes, pues eso hace parte de la competencia y seguramente lo harán con ella cuando alguien más tenga el poder de hacerlo.

La actriz antioqueña imitó un acento santandereano, como el de Liss, y dijo “‘A mí no me importa. Hago lo que sea. Si me tengo que ir me voy'”, pero añadió: “Yo sé que no te vas a ir. Cocinas muy bien”.

“Yo les tiré a muerte y vea”, fue la frase con la que cerró Carla Giraldo la valoración de su estrategia al intentar afectar a una de sus rivales más fuertes.

La situación entre estas dos mujeres va a continuar y uno de los próximos capítulos se verá una nueva rencilla entre ellas. En el primer avance se ve que a Liss Pereira se le escapan algunas lágrimas.