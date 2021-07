Claudia Bahamón dejó en evidencia la frescura con la que se toma la vida a través de dos respuestas, en medio de una dinámica que hizo con sus seguidores en Instagram.

La presentadora de ‘Masterchef’ de Canal RCN le contó a los más de 4 millones de personas que tiene en su cuenta personal detalles acerca de su pasado amoroso y de su belleza física.

Claudia Bahamón: cuántos novios ha tenido

La mujer, que lloró por su papá mientras presentaba, fue muy diplomática cuando le hablaron de sus anteriores parejas. Ella está casada con Simón Brand desde 2004.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de novios que ha tenido, advirtió en principio que eso a sus 42 años no lo puede responder con exactitud, aunque contó que tuvo su primer amor a los 12 años.

No obstante, recordó que su abuelo se refería a los novios como sus “terengues”, mientras que sentía que a su padre le costaba ese título por lo que los veía como “amores de verano”.

“Con esos títulos, según estos dos grandes amores, he tenido un solo novio“, afirmó Bahamón, que junto a su esposo tiene dos hijos: Samuel y Lucas Brand.

El “secreto” de Claudia Bahamón

La modelo y presentadora contestó con mucha creatividad a un seguidor que le preguntó por el “secreto de su eterna juventud”, en referencia a la imagen que proyecta a sus 42 años.

“(Risas) No sé si tengo la eterna juventud, pero la actitud es un buen dato. Cuando estoy alegre me siento más joven, cuando tengo mis días de tristeza me veo más anciana“, explicó.

Estos son los dos fragmentos de respuesta que Bahamón dio en su Instagram y que un usuario compartió en Twitter: