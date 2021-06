La conductora de televisión, que estuvo censurada en el programa de cocina de RCN, ha estado casada durante más de 16 años con Simón Brand, director de la cinta ‘Paraíso travel’ y de videos musicales de temas como ‘TBT’, ‘La mordidita’ y ‘Fíjate bien’.

Tiempo después de que se casaron, el director invitó a la huilénse a hacer las veces de extra con parlamento en una película de Hollywood, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

Por Harvey Weinstein, esposo de Claudia Bahamón la borró de una película

La presentadora de ‘Masterchef‘ duró todo un día grabando su escena y, cuando la película se estrenó, ella notó que en ningún momento apareció en pantalla, por lo que le preguntó a su pareja qué pasó.

“¿Mi amor, nunca te dije que Harvey Weinstein me dijo que cortara la escena?”, la habría dicho Brand a Bahamón.

Ante el recuerdo, la conductora del ‘reality’ de cocina le dijo a ‘Juanpis‘: “¿Cuál Harvey Weinstein ni qué culo. Perdón. ¿Y mi trabajo?“; luego rememoró que su esposo la volvió a invitar a trabajar junto a él, pero ella ya no aceptó.

“Después hizo ‘Paraíso travel’ y me dijo que quería que yo hiciera una escena; la escena de la azafata del avión. Le dije que ni miércoles. Yo no voy a hacer eso porque me va a cortar“, añadió Claudia Bahamón, que hizo destape en Instagram, y el personaje encarnado por Alejandro Riaño le respondió: “Oiga, pero es un hiju… don Simón”.

Aquí, el momento exacto en el que la también modelo habla de su fallida actuación en Hollywood:

¿Cómo conoció Claudia Bahamón a su esposo Simón Brand?

Fue gracias a otro desplante que la huilénse y el director se cruzaron en el camino, pues él estuvo al frente del video musical ‘Sentada aquí en mi alma’, de Chayanne; Bahamón fue la protagonista de la historia.

En la misma charla con ‘Juanpis‘, la conductora comentó que Brand no estaba muy contento con su llegada a la producción, pues él ya tenía a una persona para grabar el material: la uruguaya Bárbara Mori.

“O sea, él estaría con Bárbara, por eso se emputó“, le dijo el personaje a la también empresaria, y ella respondió con gracia: “14 años después me doy cuenta de qué fue lo que pasó”.

Aquí, el video del tema que hizo la colombiana —quien fue acosada por cura de su universidad— junto a Chayanne: