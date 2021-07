La pelea entre Liss Pereira y Carla Giraldo ya está cazada. Desde hace varios días han dado luces del mal ambiente entre estas dos cocineras que se han destacado como las mejores de Masterchef Celebrity 2021, el reality de RCN que está cautivando a los colombianos los fines de semana.

Sin embargo, lo que pasó en uno de los capítulos del domingo 4 de julio sorprendió a los televidentes. Entre la comediante y la actriz se creó un ambiente hostil en el que se calentaron y se hablaron duro.

Lee También

Pelea de Liss Pereira y Carla Giraldo en Masterchef

La discusión fue una consecuencia de lo que pasó en la cocina. Entre algunos de los participantes que estaban en riesgo de salir se ayudaron, se prestaron productos terminados, pero luego se sintieron mal por esa acción y lo aceptaron en el atril.

A Mario Espitia le ayudaron Emannuel Esparza y Gregorio Pernía. Ana María Estupiñán recibió un producto terminado de Mario Espitia. Y Catalina Maya se equivocó al poner una crema de muestra en su plato. Todos aceptaron sus errores frente a los jurados.

Cuando Rausch, Zubiría y Carpentier tuvieron que ir a definir quien debería salir, entre Liss Pereira y Carla Giraldo hubo un ambiente pesado que no pudieron ocultar.

“¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, dijo Carla Giraldo, a lo que Liss Pereira respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”.

Ya frente a las cámaras, la nortesantandereana no ocultó la molestia que le provocaron esas palabras de la antioqueña y allí fue mucho más contundente con su respuesta: “Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

¿Quién salió en Masterchef el domingo?

Entre los tres participantes que aceptaron sus errores ante los jueces se tuvo que definir quien sería el quinto eliminado de la competencia. Los encargados de tomar esta decisión fueron los mismos participantes, quienes decidieron por votación que Mario Espitia debería salir del reality.

Con siete votos para el barranquillero, frente a los cuatro que recibió Ana María Estupiñán y los dos contra Catalina Maya, Mario se despidió de la cocina de Masterchef, que ahora dejará de ser tan amistosa, según revelaron los mismos concursantes.