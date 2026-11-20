Por: Blu Radio

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En manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran las investigaciones de un nuevo hecho de violencia alrededor de las Supertiendas Olímpica.

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Anoche, un hombre de 39 años resultó herido de bala en el barrio Los Robles, ubicado en el municipio de Soledad, tras oponerse a un presunto intento de hurto, según el más reciente informe de las autoridades.

De acuerdo al reporte suministrado, los hechos ocurrieron llegada la noche de este jueves en la calle 80 con carrera 23D. Momentos en los que la víctima, identificada como Fabián Junior Guerra Omeara, se encontraba a las afueras de esta sede, al parecer, luego de retirar un importante dinero con el que supuestamente haría negocios relacionados con la compra de una moto.

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De un momento a otro, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos sacó un arma de fuego para intimidarlo y exigirle sus pertenencias. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue una oposición al robo, lo que propició los disparos antes de que se dieran a la huida.

Guerra Omeara fue trasladado de inmediato hacia la Clínica Los Almendros, donde permanece en estado de salud estable.

Alerta alrededor de las Olímpicas hace varios días

Precisamente, la alerta alrededor de las Olímpicas viene desde hace 10 días tras el asesinato de tres personas, entre ellas una cajera, una trabajadora de una isla comercial y un vigilante del supermercado.

Mucho más por la circulación de un panfleto firmado por la banda ‘Los del Freseo’ en el que declaran objetivo militar a los trabajadores de esta empresa, aunque las autoridades ratificaron este jueves que era falso.

Desde la oficina de comunicaciones de la Supertienda Olímpica, informaron que junto con las autoridades, adelantan una evaluación de las condiciones de seguridad de sus tiendas. La compañía expresó su solidaridad con las familias de las tres personas que perdieron la vida en estos ataques.

Además, Olímpica aseguró que desde el primer momento ha mantenido una articulación permanente con la Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades competentes, a quienes ha brindado colaboración para el desarrollo de las investigaciones.

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El más reciente hecho ocurrió la tarde del miércoles 18 de noviembre en una Olímpica del barrio Las Nieves, donde fueron asesinados el vigilante Nilson Padilla Peinado, de 34 años, y Gisela Patricia Rosales Oyola, de 46, quien trabajaba en una de las islas comerciales del establecimiento.

Ambos fueron atacados a tiros por un hombre que ingresó al supermercado y posteriormente huyó en una motocicleta con otro sujeto.

Este doble homicidio se suma al ataque contra Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, quien trabajaba como cajera en una Olímpica del barrio Rebolo. La mujer fue baleada el 9 de noviembre y falleció el 14 de noviembre, tras permanecer varios días hospitalizada.

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