Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca y Cali vivieron una jornada relevante este viernes, marcada por una serie de movilizaciones sociales y la promoción de eventos culturales destacados. Según información suministrada por 90 Minutos, el Puesto de Mando Unificado (PMU) reportó que las movilizaciones registradas en la región concluyeron sin mayores novedades. En total, el departamento fue escenario de seis marchas, siete concentraciones y una asamblea distribuidas en 12 municipios, incluida la capital. Los manifestantes en Cali, por ejemplo, recorrieron el trayecto comprendido entre el Parque Obrero y el Bulevar del Río. Si bien se atendieron algunas situaciones puntuales en Cali y Jamundí, no se reportaron incidentes de gravedad, evidenciando el control y la coordinación de las autoridades locales durante el desarrollo de estas actividades ciudadanas.

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Por otra parte, el entorno cultural de la región se activa con el inicio de la edición número 12 del Festival Oiga Mire Lea. Este evento, focalizado en la promoción literaria y el fomento de la cultura, dará apertura el 20 de noviembre con Oiga Mire Lea Junior. Los días siguientes, desde el 25 de noviembre, la agenda incluirá la participación de invitados tanto nacionales como internacionales, extendiendo las actividades hasta el 27 de noviembre. Cali y otros nueve municipios se beneficiarán de esta programación, que tiene como propósito fortalecer la identidad cultural regional y facilitar el acceso a la literatura y las expresiones artísticas.

El municipio de El Cerrito, igualmente, será escenario de una nueva cita cultural con el segundo Festival de Efraín y María, programado para el 22 de noviembre en la Hacienda El Paraíso. Inspirado en la novela ‘María’, de Jorge Isaacs, el evento incluirá representaciones teatrales, presentaciones musicales, muestras de gastronomía local y un concurso de pintura, en una jornada gratuita de 1:00 a 5:00 de la tarde.

El barrio Obrero, por su parte, acogerá la edición 15 de Salsa en el Barrio este mismo domingo 22 de noviembre, en homenaje a Jairo Varela, fundador del Grupo Niche. La programación, desarrollada por el Museo de la Salsa, irá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., integrando actividades culturales, sesiones de música en vinilo y baile.

Para más noticias sobre estos acontecimientos, 90 Minutos recomienda seguir la emisión central a la 1:00 p. m. por Telepacífico y en sus plataformas digitales.

¿Qué actividades incluye el Festival Oiga Mire Lea 2026 en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, el festival contará con encuentros literarios, actividades culturales y la participación de invitados nacionales e internacionales. La programación iniciará con una versión infantil y se extenderá por varios días en Cali y otros municipios, abarcando diferentes expresiones artísticas y fomentando el acceso a la literatura.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Efraín y María en El Cerrito?

Según la información de 90 Minutos, el evento cultural se realizará el 22 de noviembre en la Hacienda El Paraíso. Ofrecerá representaciones teatrales, muestras de gastronomía local, presentaciones musicales y un concurso de pintura, en homenaje a la novela ‘María’ de Jorge Isaacs. La entrada será gratuita y la jornada irá de 1:00 a 5:00 de la tarde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.