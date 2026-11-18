El asesinato de Omaira Luz Castrillón Redondo, de 58 años, encendió las alertas de las autoridades en Barranquilla por un vínculo familiar que ahora hace parte de las indagaciones.

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(Vea también: Nuevos detalles de la caída de alias ‘Bendito Menor’: los tres hallazgos clave en la casa donde fue abatido)

La mujer era tía de Kevin David Moscote Redondo, conocido como alias ‘Kevin Masacre’, señalado de asumir el liderazgo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) luego de la muerte de alias ‘Bendito Menor’.

De acuerdo con El Universal, el crimen ocurrió durante la mañana del domingo 15 de noviembre en el barrio Las Nieves, en el suroriente de la capital del Atlántico. La víctima se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue sorprendida por dos hombres que llegaron en una motocicleta.

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Según los primeros reportes, el parrillero sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra la mujer. Aunque sus familiares y vecinos intentaron auxiliarla y trasladarla a un centro asistencial, las heridas que recibió terminaron causándole la muerte.

La identidad de la víctima y su parentesco con el señalado integrante de las ACSN llevaron a los investigadores a examinar posibles conexiones entre el homicidio y las disputas que se presentan dentro de esa organización delincuencial.

La posible vendetta detrás del asesinato de suegra de ‘Kevin masacre’

Las investigaciones también tienen en cuenta que la víctima habría llegado a Barranquilla desde La Guajira junto con sus familiares, luego de recibir amenazas en ese departamento.

Ese antecedente abrió otra línea de investigación, pues las autoridades buscan establecer si las intimidaciones que sufrió la familia guardan relación con el homicidio ocurrido en el barrio Las Nieves.

El parentesco con alias ‘Kevin Masacre’ también está siendo examinado en medio de las indagaciones sobre las disputas internas de las ACSN, conocidas también como ‘Los Pachencas’.

Una de las posibilidades es que el crimen esté relacionado con retaliaciones dentro de esa estructura por el control de los negocios ilegales. No obstante, esa conexión continúa bajo investigación y no se ha establecido que la mujer hubiera participado en las actividades atribuidas a su sobrino.

¿Quién es alias ‘Kevin Masacre’ y por qué lo relacionan con las ACSN?

Kevin David Moscote Redondo fue capturado el 22 de octubre de 2026 en La Guajira. Su detención tuvo relevancia por los señalamientos que lo ubican como presunto sucesor de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo de la Fuerza Pública.

El Gobierno lo identificó como un señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización que tiene presencia en el norte del país y que ha sido relacionada con actividades de narcotráfico y otras economías ilegales.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, Moscote Redondo estaría vinculado con el manejo de rutas para el tráfico de drogas, la adquisición de armas y municiones y las disputas entre organizaciones criminales en la región Caribe.

Su captura se produjo en Maicao, cuando se movilizaba en una camioneta. Durante el procedimiento, las autoridades reportaron el hallazgo de una granada de fragmentación, municiones y otros elementos.

Las autoridades buscan establecer quién ordenó el homicidio

El asesinato de Omaira Luz Castrillón Redondo dejó varias preguntas abiertas para los investigadores. Además de identificar a los dos hombres que participaron en el ataque, deberán establecer si existió una orden detrás del crimen y cuál habría sido el motivo.

La investigación también tendrá que determinar si las amenazas que llevaron a la mujer y a sus familiares a salir de La Guajira tienen alguna conexión con las disputas atribuidas a las ACSN.

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