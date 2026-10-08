Por: CENET

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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) anunció la convocatoria para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, evento programado para el 28 de octubre de 2026. De acuerdo con el comunicado divulgado por la compañía, la reunión será no presencial y se realizará a través de una plataforma virtual, permitiendo la participación remota tanto de los accionistas como del público interesado. El encuentro iniciará a las 10:00 a.m. y tendrá como objetivo principal la discusión y posible aprobación de una reforma de estatutos, así como la elección de los integrantes de la junta directiva que ejercerán durante el resto del periodo estatutario 2026-2028.

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Según la invitación oficial de ISA, la agenda contempla siete puntos fundamentales. Inicialmente se verificará el quórum de asistentes y se aprobará el orden del día. Posteriormente, los accionistas elegirán al presidente de la sesión y conformarán las comisiones responsables de la revisión y firma del acta de la asamblea. Uno de los aspectos centrales será el análisis de la reforma de los estatutos sociales de la empresa. En la información publicada, ISA detalló que se busca con esta reforma armonizar los instrumentos internos con las modificaciones estatutarias previamente aprobadas. De este modo se pretende adaptar la normativa interna a los cambios recientes, sometiendo a votación de la asamblea aquellos ajustes que solo pueden ser autorizados por este órgano supremo.

La convocatoria establece también que durante la asamblea se elegirá a los nuevos miembros de la junta directiva, quienes completarán el periodo vigente entre 2026 y 2028. Para participar en la reunión, los accionistas deberán realizar un registro previo y validar su identidad; este proceso estará disponible del 14 al 27 de octubre, según informó ISA en su página web. El Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval), de acuerdo con la información oficial, apoyará la validación de los datos de los accionistas y sus representantes, contrastando la información con el libro de registro y la documentación pertinente.

La compañía subrayó que los poderes otorgados para representación en la reunión deberán cumplir con las normas establecidas en el Código de Comercio y la regulación para emisores de valores. Además, recordó que, salvo representación legal, los empleados y administradores de ISA no pueden representar acciones ajenas a las propias. Se notificó además que el evento será grabado y, para participar, se requerirá la autorización para el tratamiento de datos personales en el proceso de registro. El contexto de esta convocatoria, según ISA, coincide con los ajustes internos en sus órganos de gobierno y marca un momento decisivo para sus accionistas en la toma de decisiones relevantes sobre el rumbo de la compañía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los accionistas de ISA participar en la Asamblea General Extraordinaria?

Según la información de la convocatoria oficial de ISA, los accionistas interesados en participar deberán registrarse previamente entre el 14 y el 27 de octubre en la página web de la empresa. El proceso incluye validación de identidad, apoyo de Deceval y verificación de poderes cuando corresponda, garantizando así la transparencia y legalidad de la representación en la reunión virtual.

¿Qué cambios estatutarios se buscan aprobar en la próxima asamblea de ISA?

De acuerdo con la información publicada por ISA, la reforma de estatutos que se llevará a consideración durante la asamblea busca armonizar los instrumentos internos de la empresa con modificaciones previas. Los cambios serán sometidos a la aprobación de los accionistas, quienes tendrán la responsabilidad de definir los ajustes requeridos para el funcionamiento y gobierno corporativo de la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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