Por: El Espectador

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La reciente adaptación teatral de ‘Destinitos fatales’ en Bogotá ofreció apenas dos funciones, los días 26 y 27 de septiembre, ocasión suficiente para movilizar a toda clase de admiradores de Andrés Caicedo, escritor caleño de culto. Estos asistentes, provenientes de múltiples sectores de la cultura –desde teatro y cine, hasta literatura y música–, conformaron una suerte de congregación que acudió no solo a un estreno teatral, sino a la celebración de una identidad compartida. Entre ellos se encontraban figuras como el cineasta Jorge Navas, la profesora Sandra (atraída simplemente porque el director comparte su nombre) y hasta Rosario Caicedo y Sandro Romero, este último responsable de la adaptación y compilador clave de la obra original, según se relata en la reseña referenciada.

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La puesta en escena inicia con el monólogo ‘Destinitos fatales’: "A un hombrecito le gusta el cine y llega y funda un cine club", indicando desde un principio la voluntad de Sandro Romero de presentar un montaje autorizado, que respeta la obra y estilo de Caicedo. El traslado de la obra desde los manuscritos, pasando por la publicación impresa en Oveja Negra, hasta llegar al escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, evidencia una curaduría cuidadosa. Romero administra el material con habilidad, buscando no solo interpretar, sino representar fielmente el universo caicediano.

El gesto corporal se convierte en protagonista. Actores como Emmanuel Restrepo y Daniel Gómez Velásquez adoptan una afectación en cámara lenta, llevando su cuerpo al límite y logrando una expresividad cercana al cine mudo o al ‘cartoon’. Esta propuesta, inspirada en la adaptación cinematográfica inacabada de ‘Angelita y Miguel Ángel (1971)’, da lugar a monólogos potentes, donde la influencia de la gestualidad original de Pilar Villamizar resulta evidente. Así, Romero apuesta por un dialogo con la historia y las formas de Caicedo que va más allá de la palabra y alcanza lo físico.

Don Pedro, personaje mencionado pero ausente, finalmente aparece en video, resolviendo las escenas mediante recursos visuales asociados al expresionismo alemán y al ‘gótico tropical’. Este tratamiento audiovisual resalta los vínculos entre el teatro y el cine en la obra, mientras efectos técnicos de alta calidad –como la mordida de Antígona– captan tanto la atención de expertos como la del público general, quienes aprecian la destreza técnica sin “costuras” visibles.

El desenlace de la obra ocurre en varias etapas: primero, a través de monólogos y luego con videos de actrices históricas que leen textos caicedianos. Este gesto, interpretado tanto como homenaje como guiño personal, abre un debate sobre la función de la memoria, la transmisión del legado literario y el papel del espectador. Finalmente, la escena da la voz a los lectores y fans, quienes encarnan frases de Caicedo como una suerte de guardianes de su memoria, cerrando la obra bajo una atmósfera de reconocimiento y circularidad conceptual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo adapta Sandro Romero la obra de Andrés Caicedo en ‘Destinitos fatales’?

Sandro Romero asume la adaptación de la obra de Andrés Caicedo conservando la esencia del autor caleño, a partir de monólogos cargados de gestualidad y del uso de recursos audiovisuales para expandir los límites del teatro tradicional. De acuerdo con la reseña, Romero opta por un enfoque fiel al universo caicediano, recurriendo a elementos como la afectación corporal inspirada en ‘Angelita y Miguel Ángel’ y la inclusión de fragmentos en video para honrar la influencia del cine en la obra original.

¿Qué es el ‘gótico tropical’ y cómo se refleja en la puesta en escena de ‘Destinitos fatales’?

El término ‘gótico tropical’, citado en el texto, refiere a una estética visual que combina elementos del gótico tradicional –claro oscuro, alto contraste, blanco y negro– con contextos latinoamericanos. En ‘Destinitos fatales’, esta influencia se manifiesta en el tratamiento audiovisual de escenas como las de Don Pedro, empleando técnicas del expresionismo alemán para acentuar el contraste y la atmósfera, logrando una ambientación particular dentro del espectáculo teatral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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