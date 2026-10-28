En el Día Mundial del Ahorro, DataCrédito Experian destaca la importancia de adaptar este hábito a la realidad financiera de cada hogar.

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Según el Índice de Bienestar Financiero en Colombia 2026, solo el 37,7 % de los encuestados asegura que le queda dinero al finalizar el mes, mientras que el indicador de separar dinero para ahorrar al recibir los ingresos llega a 58,2 sobre 100.

La situación es más compleja entre los hogares con menores ingresos. El 32 % de quienes reciben menos de tres salarios mínimos todavía no logra destinar recursos de manera consistente al ahorro y, ante gastos inesperados, suele recurrir al crédito o al apoyo de terceros.

Además, las emergencias son la principal razón por la que los colombianos ahorran.

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DataCrédito Experian plantea cinco acciones para fortalecer este hábito: calcular cuánto dinero queda realmente disponible después de cubrir obligaciones, registrar los gastos, definir una meta concreta, separar una cantidad al recibir los ingresos y revisar periódicamente la situación financiera.

La entidad señala que no existe un monto único o porcentaje ideal para todos. El ahorro debe ajustarse a los ingresos, gastos y obligaciones de cada persona. La planificación y el conocimiento de las finanzas permiten establecer metas realistas y construir progresivamente un respaldo para enfrentar imprevistos y cumplir objetivos futuros.

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