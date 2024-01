A raíz de los siniestros viales y accidentes de tránsito que se generan en las vías de la ciudad, el departamento y el país casi diariamente, esta casa periodística le entrega las recomendaciones para saber qué debe hacer si se encuentra involucrado en acontecimientos de este tipo.

1.Luego de ocurrido el accidente verifique su estado de salud, si tiene la posibilidad verifica el estado de salud de los demás involucrados.

2.Coloque conos a 30 mts de distancia del vehículo involucrado en el siniestro para que aquellos que se están aproximando puedan frenar sin inconveniente o en determinado caso esquivar la zona donde se presentó la situación.

3.Llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123 si se necesita una ambulancia, y luego a las autoridades de tránsito, quienes harán un informe detallado de los hechos y posteriormente realizarán la inmovilización de los vehículos involucrados, en caso de que haya fallecidos la autoridad llamará al Laboratorio Móvil de Criminalística.

4.En caso de que no haya heridos sino únicamente daños materiales intente conciliar en el sitio de los hechos y deje constancia por escrito del acuerdo al que lleguen las partes, luego, muevan los vehículos para no obstaculizar la movilidad en la vía. En caso de que no lleguen a ningún acuerdo deben esperar al informe de la policía de tránsito y acudir a un centro de conciliación.

¿Pero qué hacer si no tiene Soat?

En caso de que no tenga Soat, las autoridades de tránsito le pueden imponer un comparendo e inmovilizar el vehículo, no obstante, las víctimas serán atendidas con cargo al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Pero ojo, esto no significa que no pagar el Soat sea un buen negocio, ya que desde el gobierno se inició un cobro coactivo que busca recuperar los recursos a través de aquellas personas involucradas en un accidente de tránsito que no tuvieran el seguro al día.

Pulzo complementa

Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conocido como Soat, es una póliza de seguro obligatoria para todos los propietarios de vehículos en el país.

Esta entidad, encargada de la supervisión y regulación del sistema financiero, destaca la importancia del Soat como una medida de protección para los afectados en accidentes de tránsito en las carreteras del país.

