El precio del Soat en Colombia se ajustó para el año 2024 y subió para todos los vehículos que se movilizan en el país. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, los ajustes son necesarios en la medida en que se requieren los recursos que demanda el sistema de salud.

(Lea también: Tarifa del Soat podría bajar en un 50 % para más vehículos; hay nuevas propuestas)

Según el gobierno del presidente Gustavo Petro se necesitaba el incremento de las tarifas en la medida en que no puede convertirse en un nuevo hueco fiscal para el país.

De esta manera, ha pedido el gobierno que el Soat en Colombia lo compren todos los propietarios de vehículos en el país para evitar sanciones económicas.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, habló sobre la urgencia de que los colombianos cumplan con esta obligación además de las multas a las que se pueden enfrentar por no pagar ese seguro.

Agregó el dirigente del gremio que reúne a las aseguradoras del país que los usuarios podrían terminar asumiendo costos por los servicios de salud que deban prestárseles en centros de atención en caso de no tener al día el pago del Soat.

“Lo que la gente no sabe es que no es tan cierto: a mí me atienden, pero si no tenía el Soat, el Adres puede ir a cobrarme a mí lo que la clínica costeó para atenderme”, dijo Morales en entrevista con Blu Radio.