El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un requisito obligatorio para poder transitar en un vehículo en Colombia.

Sin importar la marca, modelo o año, todo vehículo debe contar con este seguro, ya que está pensado para que, en caso de accidentes de tránsito, sea una póliza que cubra los gastos médicos, de transporte o funerarios.

Actualmente, el Soat se ha convertido en un tema de interés nacional. Ante el anuncio del Gobierno Nacional de otorgar un 50 % de descuento en la póliza para algunos vehículos y motocicletas de vehículos de bajo cilindraje, las cifras de Fasecolda revelan que, a corte de noviembre de 2023, se han vendido 5,6 % más que a la misma altura de 2022.

Con dichas cifras, se ha visto incrementos en sus niveles de ventas, gracias a la demanda del seguro.

Sin embargo, esta práctica de comercio digital también llama la atención de los ciberdelincuentes quienes, por medio de esta modalidad, pueden adquirir información personal de los compradores para así realizar estafas o desfalcos económicos de los mismos.

Además, según datos de Fasecolda, en 2023 se reportaron 5.267 casos de fraude, por montos que ascienden a $ 2.650 millones. Entre los fraudes más comunes están descuentos muy altos, con los cuales los estafadores atraen a cientos de personas que creen que han encontrado una buena opción financiera para comprar el seguro.

“La compra de un Soat a través de sitios web no verificados puede exponer a los consumidores a riesgos financieros y de seguridad, ya que podrían compartir información sensible de manera desprevenida, y luego de esto los supuestos vendedores tienden a desaparecer. Es por eso que se recomienda verificar la autenticidad del sitio web, asegurándose de que sea el canal oficial del proveedor de seguros, para garantizar una transacción confiable. Además de eso, revisar muy bien que los enlaces tengan el .com normal y no letras o signos adicionales que no son normales”, explica Santiago Rengifo, director de Asuntos Corporativos de la fintech R5.