El cuestionamiento a la reforma pensional aprobada por la Cámara de Representantes no ha tardado en llegar. Uno de los más contundentes ha provenido del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, quien criticó abiertamente la gestión de la reforma, tachándola de “pésima” y alertando sobre los posibles riesgos que esta representa para la juventud del país.

Restrepo se refirió a algunos aspectos positivos que trae consigo la reforma, como el beneficio para los adultos mayores y la eliminación de las megapensiones. No obstante, señaló que “no requería de una reforma para implementarse”, según se desprende de sus declaraciones.

La principal preocupación del exministro recae en las múltiples omisiones y polémicas que dicha reforma no logra atender ni modificar. Denuncia que los regímenes especiales se mantienen intactos y que se perpetúa un régimen semicontributivo que no incentiva el ahorro individual. “Las personas que han cotizado parcialmente o por menos semanas no recibirán devolución de sus ahorros ni intereses por ello”, señaló Restrepo.

Otro de los puntos que más le inquieta al economista es la restricción de la autonomía de los ciudadanos para decidir dónde administrar sus ahorros pensionales. En palabras del exministro, “ahora los colombianos deberán entregar su ahorro a entidades que no saben administrarlo”, una circunstancia que Restrepo considera extremadamente peligrosa.

“El problema de esto es que, a partir de ahora, se acabó la libertad para elegir, ya no podremos elegir dónde llevar nuestros ahorros pensionales, a quién entregarle el ahorro pensional. Se lo vamos a entregar a quien no lo sabe administrar. Eso es muy peligroso. De paso, se acaba el crédito y ahorro de largo plazo en nuestro país”, señaló.

En términos fiscales, Restrepo sostiene que la reforma es “insostenible”, pues a largo plazo generará un costo adicional de 54 billones de pesos anuales. Esta situación obligaría a la generación de jóvenes a asumir la carga económica de este incremento, produciendo un potencial escenario de múltiples reformas tributarias.

“(A la juventud) le va a tocar multiplicar los costos de sus cotizaciones, o le va a tocar asumir cuatro reformas tributarias, por lo menos, o le va a tocar aprobar una nueva reforma pensional que haga lo que esta no hizo: modificar los parámetros, la edad, los aportes, entre otros temas”, indicó.

La mirada crítica del exministro hacia la reforma incluye la censura a un artículo que impacta al 41% de la población colombiana, especialmente a comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos. Este artículo establece un sistema pensional distinto al actual, pero no ha sido sometido a un análisis evaluativo de costos ni de impacto fiscal, lo que, según Restrepo, se traduce en un posible costo fiscal insustentable.

Finalmente, el experto en economía advierte que las múltiples deficiencias de la reforma pensional podrían derivar en numerosas demandas ante la Corte Constitucional, dadas las posibles transgresiones del debido proceso legislativo.

