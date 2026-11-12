Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella estuvieron marcados por una ofensiva contra los grupos armados ilegales y por decisiones que buscaron mostrar un cambio de rumbo en la política de seguridad.

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(Vea también: De la Espriella cumple 100 días de gobierno: aciertos, errores y retos de su gestión)

Los resultados estadísticos disponibles muestran reducciones en varios indicadores delictivos. De acuerdo con un informe de Dapper, durante los primeros 55 días con información disponible disminuyeron las tasas de homicidio, los cuatro tipos de hurto analizados y la extorsión, frente al mismo periodo del año anterior.

El balance también registra menos víctimas de secuestro y menos masacres frente a 2025. Sin embargo, las cifras no permiten establecer por sí solas que las decisiones del Gobierno hayan causado esas reducciones.

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La evaluación de los expertos consultados por Pulzo introduce otra pregunta: ¿los resultados iniciales representan una transformación sostenible de la seguridad o todavía dependen de operaciones puntuales?

Homicidios, hurtos y extorsión: los delitos que bajaron

El informe de Dapper compara los registros del 7 de agosto al 30 de septiembre de 2026 con los mismos días de 2025. El corte corresponde a 55 días, debido al rezago con el que se publican las estadísticas oficiales.

En homicidios se registraron 1.930 víctimas, frente a 2.218 en el mismo periodo de 2025. La tasa pasó de 4,2 a 3,6 víctimas por cada 100.000 habitantes, una disminución del 13,5 %.

Los cuatro tipos de hurto también presentaron reducciones en sus tasas:

Hurto a personas: 16,6 % menos.

Hurto de vehículos: 16 % menos.

Hurto a residencias: 17,5 % menos.

Hurto a comercio: 32 % menos.

En extorsión se contabilizaron 1.534 casos, frente a 2.295 durante el mismo periodo de 2025. La tasa pasó de 4,3 a 2,9 casos por cada 100.000 habitantes, una reducción del 33,6 %.

El secuestro también mostró una disminución frente al año anterior: pasó de 199 víctimas en 2025 a 63 en 2026, con una caída del 68,5 % en la tasa. No obstante, la comparación con los primeros 55 días del gobierno Petro arroja otro resultado: Abelardo registró 63 víctimas, frente a 40 en 2022.

En cuanto a las masacres, Dapper reportó 14 hechos con 44 víctimas durante el periodo de 2026, frente a 19 masacres y 72 víctimas en 2025. La fuente no dispone de registros para comparar este delito con el mismo periodo de 2021.

Estas cifras muestran un comportamiento favorable en los indicadores disponibles, pero también requieren una lectura territorial. Bogotá concentró el 39 % de los hurtos a personas y los diez municipios con más casos de extorsión reunieron el 46 % de los registros de ese delito.

Bombardeos, erradicación de coca y más presupuesto para la Fuerza Pública

El balance de seguridad también incluye decisiones operacionales y presupuestales.

Dapper contabilizó ocho bombardeos ordenados durante los primeros 97 días del gobierno de Abelardo, hasta el 11 de noviembre. Las operaciones se realizaron en Norte de Santander, Guaviare, Antioquia, Cauca y Chocó, contra disidencias de las FARC, el Eln y el Clan del Golfo.

En los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro, entre agosto y noviembre de 2022, el informe no registra bombardeos.

En la lucha contra los cultivos ilícitos aparece una de las principales alertas. Entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 se erradicaron 1.090 hectáreas de coca, una cifra prácticamente igual a las 1.098 del mismo periodo de 2025.

El dato adquiere relevancia frente a la meta del plan de gobierno de De la Espriella, que plantea destruir 330.000 hectáreas durante el cuatrienio. Para cumplirla, el ritmo estimado por Dapper sería de unas 5.647 hectáreas cada 25 días. Las 1.090 reportadas representan el 19,3 % de ese ritmo.

El presupuesto también muestra un aumento. Según los cálculos de Dapper, la asignación para Defensa y Policía pasó de 54,1 billones de pesos en 2023 a 71,3 billones de pesos en 2027, en pesos constantes de 2026. El incremento real sería del 31,8 %. La inversión del sector, por su parte, habría aumentado 174,5 %.

Hugo Acero reconoce avances, pero advierte que falta una estrategia integral

En entrevista con Pulzo, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero reconoce que De la Espriella asumió desde el comienzo el liderazgo que le corresponde como comandante en jefe de la Fuerza Pública. También destacó decisiones como la reactivación de la extradición, los traslados de presos y las operaciones contra grupos armados.

Al evaluar la gestión de seguridad, Acero le puso 7,5 sobre 10. Sin embargo, aclaró que los resultados operacionales no bastan para garantizar una recuperación sostenible de la seguridad.

Para el experto, el país necesita afectar las finanzas, la logística, los mandos medios y las rentas ilegales de las organizaciones criminales. Capturar integrantes o realizar bombardeos no significa necesariamente desarticular una estructura.

Acero también cuestionó la exposición del presidente en escenarios operativos y lo que considera una espectacularización de la seguridad. A su juicio, la comunicación de los resultados no puede estar por encima de los protocolos institucionales ni de la protección de la vida del mandatario.

Juan Carlos Flórez, por su parte, le dijo a Pulzo que el Gobierno debe evitar que la seguridad se convierta en una sucesión de demostraciones de fuerza. En su análisis, la extorsión urbana, el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos exigen una política que vaya más allá de los operativos.

Ambos expertos coinciden en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas, especialmente frente al uso de drones por parte de grupos criminales.

Así, el balance de los primeros 100 días tiene dos caras: las cifras disponibles muestran reducciones importantes en los delitos, mientras los analistas advierten que el desafío de fondo sigue siendo desarticular las organizaciones criminales y evitar que la violencia vuelva a crecer.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.