El presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión frente a la polémica que se desató por los millonarios salarios de los funcionarios del Fondo Milagro. El mandatario ordenó reversar el pago de la nómina de la entidad, luego de que se conociera que mensualmente se destinan más de 765 millones de pesos para cubrir los sueldos de sus trabajadores. La determinación llegó después de las denuncias que se expusieron en el Congreso y que pusieron bajo la lupa los gastos de la entidad encargada de atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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La polémica salió a la luz por una investigación de La Silla Vacía, que reveló que los 26 funcionarios del Fondo Milagro cuestan aproximadamente 765,6 millones de pesos mensuales. Entre las cifras que más llamaron la atención está la remuneración del gerente, Jaime Andrés Uribe, quien recibe 39.441.454 millones de pesos al mes. Además, su secretario privado y el director jurídico y de contratación tienen asignados salarios de 36 millones cada uno. La Silla Vacía también señaló que el sueldo del gerente supera en más de 8 millones el de un ministro del Gobierno nacional.

Tras conocerse esos datos, De la Espriella cuestionó las decisiones relacionadas con la nómina y aseguró que no corresponden a las instrucciones que había impartido sobre el manejo de los recursos públicos. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad“, manifestó el mandatario al explicar su determinación.

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¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato. El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción. No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones. En las próximas horas anunciaré las medidas correctivas pertinentes. ¡LA COHERENCIA ABSOLUTA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE NO PUEDE ESTAR AUSENTE DE NINGUNA DECISIÓN DE MI GOBIERNO! ¡En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

El presidente también lanzó un mensaje a quienes tomaron esas decisiones dentro de la entidad y advirtió que no permitirá que actuaciones contrarias a sus instrucciones afecten el propósito del Fondo Milagro. “No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, agregó.

El caso también ha despertado cuestionamientos sobre el funcionamiento del fondo y el destino de los recursos disponibles. Según la información publicada por La Silla Vacía, la entidad tiene aprobados 624.656 millones y había contratado 7.740 millones. Además, el medio señaló que el gerente no asistió por segunda vez a un debate de control político citado por el Congreso para responder por la gestión de la entidad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.