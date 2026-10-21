(Vea también: Tragedia en base militar: soldado de 18 años peleó con un compañero, le disparó y lo asesinó)
El hecho ocurrió cuando los integrantes de la unidad se preparaban para desplazarse a Villa de Leyva, donde apoyarían las labores para controlar un incendio forestal en el santuario de fauna y flora de Iguaque.
Las víctimas fueron identificadas como el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos y el soldado profesional Edwin Malabet Collante. Según la información publicada por El Tiempo, el soldado habría disparado contra sus compañeros y posteriormente se habría quitado la vida. Además, el militar Luis Alberto Barrios Carmona resultó herido en uno de sus pies.
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¿Qué fue lo que desató la riña en el batallón de Sogamoso?
Según una fuente militar citada por El Tiempo, el conflicto comenzó cuando el sargento Lozano Burgos le impartió una orden a Malabet Collante mientras el personal se alistaba para atender la emergencia por el incendio forestal.
El soldado habría reaccionado de manera airada ante la instrucción, lo que dio paso a una discusión entre ambos. La confrontación escaló hasta el uso de un arma de fuego y terminó con la muerte del sargento y del propio soldado, además de las lesiones sufridas por el tercer uniformado.
La versión sobre el origen de la riña fue divulgada por el diario a partir de información de una fuente militar. El Ejército, por su parte, activó los procedimientos correspondientes para atender la emergencia y acompañar a los integrantes de la unidad afectados por lo sucedido.
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