Un nuevo ataque armado dejó tres habitantes en condición de calle muertos y otros dos gravemente heridos en Cúcuta, Norte de Santander. El hecho ocurrió en el sector conocido como La Curva Pelelojo, entre los barrios Cuberos Niño y Santo Domingo, en inmediaciones de un canal de aguas lluvias.

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De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en ese punto. El ataque dejó tres víctimas mortales, mientras que otras dos sufrieron heridas de gravedad y requirieron atención médica.

El caso aumentó la preocupación por la violencia contra esta población en la capital de Norte de Santander. Según los reportes conocidos, durante esta semana ya serían seis los habitantes en condición de calle asesinados en distintos sectores de la ciudad.

Otros ataques contra habitantes de calle en Cúcuta

Uno de los homicidios ocurrió el martes, cuando una mujer identificada como Grecia fue asesinada cerca del sector de Punta Brava, entre los barrios Magdalena, Gaitán y Barrio Nuevo.

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Al día siguiente, en esa misma zona, Jan Cristian Pérez Calderón fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicletas. El ataque ocurrió en la calle 23 con avenida 20A.

También se reportó el hallazgo de una persona asesinada en el canal del barrio Cuberos Niño, en La Curva Pelelojo. El cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego.

A esta cadena de hechos se suman otros dos casos. Alonso Villamizar Castellanos resultó herido durante un ataque en el Canal Bogotá, mientras que un hombre que no había sido identificado recibió un disparo en la cabeza en el barrio San Miguel.

Este último hecho ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, en la calle 8 entre las avenidas 19 y 20. Según la información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta sorprendieron a la víctima y le dispararon.

Las autoridades deberán establecer si estos ataques tienen relación entre sí y quiénes estarían detrás de los homicidios y las agresiones. Por ahora, los hechos mantienen en alerta a la ciudad ante la seguidilla de ataques contra habitantes en condición de calle.

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