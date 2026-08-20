Por: El Espectador

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Las recientes afirmaciones del procurador general, Gregorio Eljach, han puesto de nuevo en el centro del debate las complejidades y riesgos que rodearon el proceso electoral en el que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia desde el 7 de agosto. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, Eljach sostuvo que “hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral”, aunque evitó detallar casos específicos, sí fundamentó sus palabras en una serie de hechos críticos señalados por la Procuraduría General de la Nación.

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Según informes internos de la Procuraduría, el desarrollo de las elecciones que permitieron el regreso de sectores de derecha al poder se vio marcado por un ambiente de incertidumbre. El programa “Paz Electoral”, liderado por la entidad, resultó fundamental para articular esfuerzos y garantizar el respeto por los tiempos y reglas establecidos en la Constitución Política de 1991 para los comicios legislativos y presidenciales.

En ese escenario de inseguridad, la Procuraduría destacó las numerosas denuncias y alertas surgidas desde diversos sectores sociales, gremios e incluso parte de la oposición, quienes manifestaron preocupación por presuntos choques institucionales. De especial relevancia fueron los “recortes del presupuesto solicitados para la Organización Electoral”, que quedaron evidenciados en la inspección efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría Nacional en marzo de 2024.

El documento de la Procuraduría enfatiza igualmente que el debate sobre el “poder constituyente” planteado por el entonces presidente Gustavo Petro en 2024 y el inicio de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente elevaron el tono de los discursos y radicalizaron posiciones, lo que contribuyó a la inestabilidad del proceso electoral.

Eljach subrayó la importancia del trabajo coordinado y la observación constante de sectores como la iglesia, los medios de comunicación y la comunidad empresarial, quienes jugaron un rol determinante en supervisar el cumplimiento de los plazos y promover la transparencia. Así, se protegió al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría Nacional, consolidando un “blindaje” ante la crisis de confianza. Este seguimiento permitió fortalecer pedagogía electoral, vigilancia de recursos y respeto por la autonomía institucional.

También se resalta el impacto de la reducción presupuestal, que, según la Procuraduría, fue propuesta por el Ministerio de Hacienda e implicaba recortes entre el 60% y 70% en partidas tanto operativas como de inversión, lo cual afectaba la preparación logística de las elecciones de Congreso y Presidencia. Asimismo, la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría, debido al caso Thomas Greg & Sons sobre pasaportes y documentos de identidad, fue catalogada como un procedimiento inusual sobre un órgano autónomo.

Las propuestas de consulta popular del expresidente Petro y la iniciativa de constituyente fueron temas críticos que alertaron a la Procuraduría, sirviendo de respaldo para las recientes declaraciones de Eljach.

¿Cuáles fueron los principales factores que generaron incertidumbre en las elecciones ganadas por Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información aportada por la Procuraduría General, los principales factores fueron los recortes presupuestales a la Registraduría, la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio, el radicalismo en torno al “poder constituyente” promovido por Gustavo Petro y los constantes choques institucionales alertados por sectores políticos y sociales.

¿Qué es el programa “Paz Electoral” mencionado por la Procuraduría?

El programa “Paz Electoral” fue una iniciativa liderada por la Procuraduría General para articular los esfuerzos de vigilancia, pedagogía electoral y promotores de transparencia con el fin de fortalecer la confianza y el respeto de los tiempos y normas durante el proceso electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.