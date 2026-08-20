Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo De la Espriella anunció oficialmente el retorno del general Erick Rodríguez Aparicio al servicio activo y su designación como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Este movimiento marca un giro en la cúpula castrense, sobre todo porque el alto oficial había sido retirado de su cargo meses atrás bajo la presidencia de Gustavo Petro, según reportó El Espectador. En ese entonces, Rodríguez Aparicio ejercía como subjefe de Operaciones Conjuntas y su salida, que se formalizó mediante “vacaciones obligadas”, habría sido ordenada directamente por el entonces mandatario.

Sigue a PULZO en Discover

Los motivos detrás de este retiro, de acuerdo con versiones citadas por El Espectador, apuntaron en dos direcciones. Por un lado, algunos asociaron la decisión a los señalamientos públicos que hizo Rodríguez Aparicio sobre la presunta identificación forzada de habitantes rurales en Meta y Guaviare por parte de grupos armados ilegales. Por otro, se mencionaron quejas ante el trato hacia oficiales subordinados.

El nombre de Rodríguez Aparicio volvió al centro de la discusión pública a raíz de una reunión de seguridad en mayo, convocada tras el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, quien coordinaba la campaña política de De la Espriella en ese municipio. En ese consejo, el oficial advirtió, según El Espectador, una disputa territorial en el sur del Meta y Guaviare entre disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al mando de alias “Calarcá” e “Iván Mordisco”. Subrayó que ese conflicto no solo buscaba controlar el territorio, sino someter a la población por mecanismos de identificación forzada.

El nuevo comandante nació en Bucaramanga y realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional de Comercio. Inició su carrera militar en Barranquilla y posteriormente comandó diversas unidades, entre ellas el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz y la Séptima Brigada, hasta ascender como segundo comandante del Ejército Nacional.

El nombramiento de Rodríguez Aparicio ocurre acompañado de una reestructuración total en la cúpula militar. El general Carlos Carrasquilla se convierte en jefe de Estado Mayor Conjunto, mientras el general José Bertulfo Soto asume como comandante del Ejército Nacional y el brigadier general Rodolfo Morales Franco será el segundo comandante. El mayor general Juan Jaime Martínez Ossa ocupará el mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla dirigirá la Armada Nacional. Cada uno de estos oficiales cuenta con trayectorias en distintas brigadas y divisiones clave, de acuerdo con datos de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la razón de la salida anterior del general Erick Rodríguez Aparicio de las Fuerzas Militares?

La salida del general Rodríguez Aparicio se habría debido a dos causas principales, según las versiones citadas por El Espectador: por un lado, sus declaraciones sobre la identificación forzada de comunidades por grupos armados en Meta y Guaviare, y por otro, quejas sobre su trato hacia otros oficiales. La orden, de acuerdo con fuentes castrenses, habría venido directamente del entonces presidente Gustavo Petro.

¿Quiénes integran la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en el gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, la nueva cúpula militar incluye a Rodríguez Aparicio como comandante general, Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto, José Bertulfo Soto como comandante del Ejército Nacional, Rodolfo Morales Franco como segundo comandante del Ejército, Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aeroespacial y Javier Alfonso Jaimes Pinilla como comandante de la Armada Nacional. Todos cuentan con carreras extensas y experiencia en cargos de alto mando.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.