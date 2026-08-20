Por: El Espectador

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En las próximas semanas, el Congreso de la República de Colombia desempeñará un papel fundamental en el control y la proyección política del país, ya que citará a varios ministros y altos funcionarios para abordar temas clave sobre la gestión reciente y los desafíos futuros. El Senado, por iniciativa de los senadores Christian Garcés, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés y Yesid Pulgar, ha convocado a la Comisión Tercera del Senado a un debate de control político con la presencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y otros funcionarios del sector. El objetivo es analizar el estado fiscal que recibe la administración de Abelardo de la Espriella, en un contexto de tránsito y revisión de las finanzas públicas, según reportó El Espectador.

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En paralelo, la Comisión Séptima del Senado se prepara para un debate liderado por la senadora Zandra Bernal, del partido Centro Democrático, en el que se citará al Ministerio de Trabajo, al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Bernal subrayó la necesidad de esclarecer la brecha entre los índices oficiales de desempleo e informalidad y las condiciones laborales que heredará el próximo gobierno, cuestionando la verdadera situación del empleo mientras se aproxima el cierre de la actual administración.

Por otro lado, en la Comisión Primera de la Cámara, el representante Julio César Triana ha convocado a un debate de control político al ministro de Justicia, Iván Cancino, y a los directores entrantes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y de la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios). Triana denunció, citando cifras oficiales, que pese a la promesa de construir nueve cárceles y habilitar diez mil cupos carcelarios bajo el gobierno de Gustavo Petro, no se ha entregado ninguna cárcel nueva y solo se han dispuesto 378 cupos, una cifra muy inferior al crecimiento de la población intramural en 6.246 personas. El congresista busca así determinar responsabilidades administrativas y sentar bases para una futura reforma penitenciaria en la gestión de Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el Congreso también se prepara para elegir a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo reparto de nueve sillas dependerá de la representatividad de los partidos y coaliciones en el parlamento. De acuerdo con cálculos expuestos, el Pacto Histórico y los verdes podrían quedarse con tres asientos, el Centro Democrático con dos, liberales y conservadores con uno cada uno, mientras que una alianza multipartidista conocida como “Crusmi” aspira a los dos restantes. La decisión final se tomaría en el mes de septiembre, sellando así el pulso político al interior del órgano que regula las elecciones y partidos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas serán revisados en los debates de control político convocados por el Congreso de Colombia?

Los debates abordarán desde el estado fiscal del país y la gestión de finanzas públicas, hasta la situación del mercado laboral y las condiciones del empleo, así como el estado actual del sistema penitenciario y carcelario. Además, se tocarán temas relacionados con promesas incumplidas en infraestructura carcelaria y la preparación de una posible reforma integral del sistema penal.

¿Cómo se elegirá a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y qué partidos tendrían mayor representación?

El Congreso elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) según la proporción de congresistas por partido o coalición, entregando una silla por cada 33 parlamentarios. Así, se prevé que el Pacto Histórico y los verdes obtendrán tres asientos, el Centro Democrático dos, y una alianza multipartidista (“Crusmi”) aspiraría a dos más. Liberales y conservadores accederían a un asiento cada uno, definiendo la nueva composición en septiembre.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.