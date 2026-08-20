Daniel Briceño reconoció que Gloria Cuartas no tuvo participación en las contrataciones ni ordenó los gastos que el congresista había cuestionado públicamente en 2025. La precisión la hizo en un video publicado en sus redes sociales, luego de que se confirmara una sanción de un día de arresto en su contra por desacato.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Misógino, pendejo”: la acalorada pelea de Alfredo Saade y Daniel Briceño por escándalo en la Aerocivil)

El representante del Centro Democrático había señalado presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la Unidad de Víctimas y cuestionado recursos destinados a actividades como logística y eventos. Sus afirmaciones llevaron a Cuartas, entonces directora de la entidad, a acudir a la justicia al considerar que se habían vulnerado sus derechos.

Ahora, Briceño aclaró que sus cuestionamientos sobre esos gastos no significaban que la exfuncionaria hubiera intervenido directamente en los procesos contractuales. Según explicó, Cuartas no produjo, contrató ni ordenó las actividades a las que hizo referencia en sus denuncias.

Lee También

“Quiero aclarar una denuncia que hice en julio del año pasado y tiene que ver con gastos en excesiva logística… la señora Gloria Cuartas no tuvo nada que ver ni con la contratación, la millonaria logística y, además, los eventos macroregionales que yo denunciaba”, indicó Briceño en la grabación.

El congresista, sin embargo, mantuvo sus reparos frente al uso de los recursos públicos. Su nueva declaración busca separar la existencia de los gastos que denunció de la responsabilidad individual que inicialmente había relacionado con la exdirectora.

“Entonces, aunque se hicieron los gastos en logística y aunque los eventos macroregionales que denuncié existieron, efectivamente, la señora Gloria Cuartas no estuvo y no fue ella la que los contrató, ni la que los produjo, ni quien los ordenó”, agregó.

¿Por qué sancionaron a Daniel Briceño con arresto?

La controversia llegó a los tribunales después de que una decisión judicial ordenara al congresista retractarse públicamente de los señalamientos. Al considerar que no cumplió la orden en los términos establecidos, un juzgado inició un incidente de desacato y terminó imponiendo una sanción de un día de arresto.

La decisión fue revisada posteriormente por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la medida en segunda instancia. De esta manera, la sanción quedó vigente pese a los argumentos presentados por la defensa del representante.

Briceño había cuestionado el trámite y sostuvo que no recibió de manera adecuada algunas de las notificaciones relacionadas con el proceso. Según su defensa, después de dejar su cargo como concejal de Bogotá, perdió el acceso al correo institucional que había sido utilizado para las comunicaciones judiciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.