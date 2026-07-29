Una acalorada discusión ocurrió entr el embajador Alfredo Saade y el representante a la Cámara Daniel Briceño durante una entrevista en Caracol Radio en la que se discutía sobre la gestión de la directora de la Aerocivil, Gabriela Muñoz. La discusión escaló al punto en que los periodistas presentes intentaron en varias ocasiones frenar a Saade.

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El representante Briceño había señalado que varios familiares de Muñoz habrían sido nombrados o contratados por la entidad, señalamientos que motivaron el intercambio. Ante esto, Saade tomó la palabra y no la cedió pese a las interrupciones de los conductores del espacio.

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“Usted lo único que ha hecho es mentir, y usted ha llegado es con mentiras atacando a las mujeres”, lanzó Saade contra Briceño, a quien también calificó de “hipócrita” y “misógino”. El embajador fue más lejos y sacó a colación el historial del representante: “Su esposa estuvo en miles de contratos en el distrito mientras usted fue concejal, y usted no saca de eso lo que hizo su esposa”.

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Saade también cuestionó que Briceño no hubiera denunciado situaciones similares en el nuevo Gobierno: “¿Por qué no denuncia las entidades cómo se las están repartiendo usted con su nuevo Gobierno? Ya denunció al senador Gómez, que su hermano es ministro y que su hijo es el jefe de gabinete”.

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El momento de mayor tensión llegó cuando el embajador, en medio de las interrupciones, le dijo directamente a Briceño: “No sea usted tan pendejo”. Los periodistas le pidieron respeto, pero Saade respondió: “Es un momento que yo quiero dejarle algo claro a este muchachito”. Cerró su intervención con una frase sobre su vida personal que generó más revuelo en el estudio.

Briceño, por su parte, respondió que no se asustaba y que tenía legitimidad para hacer sus denuncias, aunque no logró retomar el hilo de sus señalamientos ante la avalancha de acusaciones del embajador.

¿Qué denuncias hizo el representante Briceño sobre la Aerocivil?

Daniel Briceño advirtió que familiares de la directora de la Aerocivil, Gabriela Muñoz, habrían sido nombrados o contratados dentro de la entidad. Estas denuncias motivaron el debate en el que participó junto al embajador Saade y que terminó en insultos.

¿Por qué el embajador Saade insultó al representante Briceño en el debate?

Saade reaccionó de forma airada ante las denuncias de Briceño, a quien acusó de misoginia y de no denunciar situaciones similares en el Gobierno actual. En medio de la discusión, y pese a los intentos de los periodistas por calmarlo, el embajador lo llamó “pendejo” en directo.

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