La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció de manera enfática sobre la situación actual en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y descartó cualquier relevo en su dirección. Al ser consultada sobre la posibilidad de “pedir la cabeza” del actual director, Rojas aseguró que “nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, esa es la realidad”. Esta declaración se produce en medio de las crecientes denuncias sobre posibles irregularidades en los procesos contractuales de la entidad.

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La funcionaria explicó que su decisión busca evitar que un nuevo funcionario tenga que “pagar los platos rotos” por decisiones tomadas anteriormente. Según Rojas, quienes han estado al frente de los procesos cuestionados deben responder por sus actos. De esta forma, la ministra prioriza la continuidad en la dirección actual hasta el final del periodo gubernamental.

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Rojas también reveló que solicitó el detalle completo de los contratos de prestación de servicios para revisar alertas sobre posibles irregularidades. Sin embargo, denunció que la información entregada fue incompleta. “Es una falta de respeto como ministra. A mí no se me puede ocultar información”, afirmó con contundencia durante su intervención.

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La jefa de la cartera de Transporte confirmó que, por su solicitud, la Procuraduría y la Contraloría adelantan auditorías en la Aerocivil. Advirtió que “no me va a temblar la mano” para denunciar cualquier irregularidad que se detecte. Además, anunció que revisará los procesos de contratación pendientes antes de cerrar esta etapa.

En su mensaje a la entidad, Rojas fue clara: “Antes de irse, tienen que dejar las cuentas claras”. La ministra insistió en que no actuará como defensora de nadie y que las investigaciones deben avanzar con total transparencia, sin importar las personas involucradas en las denuncias, como el caso reciente de la exfuncionaria Gabriela Muñoz.

🔵 Así mismo, al preguntarle si consideraría “pedir la cabeza” del actual director de la aerocivil, la ministra María Fernanda Rojas aseguró que “nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, esa es la realidad”. pic.twitter.com/vA14Uhy2Cd — La FM (@lafm) July 29, 2026

¿Qué pasó en la Aeronáutica Civil?

El representante a la Cámara Daniel Briceño publicó una serie de documentos con los que busca sustentar las denuncias sobre presuntas contrataciones de familiares de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil. La divulgación se produjo luego de las declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien aseguró que la joven habría tenido influencia en decisiones administrativas dentro de esa entidad.

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A través de su cuenta de X, Briceño compartió resoluciones de nombramiento, declaraciones de conflictos de interés y contratos de prestación de servicios que, según afirmó, evidencian la vinculación de varios familiares de Muñoz a la Aerocivil. El congresista sostuvo que estos documentos contradicen las explicaciones entregadas por la funcionaria para rechazar las acusaciones y pidió que las autoridades verifiquen si hubo irregularidades en esos procesos.

Entre los documentos divulgados aparecen las resoluciones 01224 y 01225 del 30 de mayo de 2025, mediante las cuales fueron nombrados Gabriela Muñoz y Santiago David Muñoz Olaya, identificado por Briceño como su hermano. El representante también aseguró que en las declaraciones de conflictos de interés de ambos no quedó registrado ese parentesco. Asimismo, publicó contratos de Silvana María Muñoz Jaramillo y Samuel Muñoz Rayo, señalados como primos de la funcionaria, quienes, según dijo, tampoco reportaron el vínculo familiar en los documentos oficiales.

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