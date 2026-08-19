El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, deberá cumplir una sanción de un día de arresto luego de que el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmara, en segunda instancia, la decisión adoptada por un juzgado de primera instancia por un caso de desacato.

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La medida está relacionada con el incumplimiento de una orden judicial que le exigía retractarse por unas declaraciones hechas contra Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

El origen del proceso se remonta al 8 de agosto de 2025, cuando Briceño aseguró que Cuartas había destinado cerca de 250.000 millones de pesos a la realización de eventos políticos. Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria señaló que esa información no era correcta.

Tras el proceso judicial, un juzgado ordenó al hoy congresista retractarse públicamente. Al considerar que la orden no se había cumplido, la justicia impuso una sanción por desacato que ahora fue ratificada en segunda instancia.

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Daniel Briceño había pedido la nulidad del proceso

Antes de que se confirmara la sanción, Briceño presentó un incidente de nulidad ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

En el documento, radicado el pasado 2 de junio, el representante sostuvo que nunca fue notificado de las actuaciones posteriores del proceso y que solo tuvo conocimiento de la decisión a través de una publicación hecha en la red social X.

El congresista argumentó que sí había participado oportunamente en el trámite de tutela y que, además, respondió el incidente de desacato en noviembre de 2025.

También aseguró que adelantó acciones para cumplir con las órdenes judiciales, entre ellas, una nueva publicación realizada el 10 de diciembre de ese mismo año.

Otro de los argumentos presentados por Briceño estuvo relacionado con la pérdida de acceso a su correo institucional.

Según explicó, dejó de ejercer como concejal de Bogotá el 5 de diciembre de 2025, lo que provocó la desactivación de la cuenta de correo que había sido utilizada durante el proceso judicial.

De acuerdo con certificaciones expedidas por el Concejo de Bogotá, la cuenta fue reactivada posteriormente por razones técnicas, aunque el congresista aseguró que nunca recuperó el acceso a las credenciales.

Además, indicó que solicitó una verificación a la Secretaría General del Concejo, entidad que certificó que no encontró registros de comunicaciones enviadas por el juzgado durante el período consultado.

¿Cuánto tiempo estará arrestado Daniel Briceño?

La decisión del Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la sanción de un día de arresto contra el representante del Centro Democrático.

Hasta el momento, el equipo del congresista aseguró que Briceño todavía no ha sido notificado oficialmente de la decisión judicial.

Además, el representante solicitó que las futuras comunicaciones relacionadas con el proceso sean enviadas a sus correos personales y pidió una copia completa del expediente para revisar las actuaciones adelantadas por la justicia.

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