Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La difícil situación que enfrenta el departamento del Tolima debido a los incendios forestales ha sido motivo de un urgente llamado del senador del Centro Democrático, Juan Caicedo, quien exhortó al Gobierno Nacional a atender de inmediato tanto a las comunidades afectadas como a preparar una respuesta integral frente a posibles emergencias futuras. Durante una intervención en el Senado, Caicedo describió la gravedad del panorama: más de 12.000 hectáreas han sido devastadas por el fuego y más de 100 viviendas fueron completamente destruidas, según el balance presentado por el propio congresista.

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Para el senador, la dimensión de la emergencia va mucho más allá del control de las llamas. Sostuvo que hay familias completamente desamparadas y campesinos que han perdido tanto sus casas como sus cultivos, lo que, a su criterio, requiere una atención especial e inmediata. Destacó también la importancia de pensar en la situación de los animales, pues los incendios han tenido un impacto severo en las zonas rurales donde la alimentación de los animales es una preocupación latente.

Caicedo enfatizó la necesidad de que la ayuda estatal no se limite a los primeros auxilios, sino que se extienda al acompañamiento de quienes han perdido todo, en especial los campesinos que vieron arrasados sus cultivos y los hogares que quedaron en ruinas. En sus palabras: “Necesitamos que nos ayuden con la alimentación de los animales”, subrayando una necesidad que, en ocasiones, queda oculta en la urgencia general de este tipo de emergencias.

Dentro de sus propuestas, el senador solicitó que la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios sea incluida en el mecanismo de “obras por impuestos”, el cual se busca habilitar para atender casos como el terremoto. Según Caicedo, este instrumento permitiría avanzar más rápido en la recuperación habitacional de las familias y conseguir que las más de 100 viviendas puedan ser reconstruidas de forma eficiente.

El congresista advirtió, además, que la prolongación de la temporada seca y el desarrollo del fenómeno de El Niño podría agravar la escasez de alimentos y aumentar la inflación en el campo, debido a la pérdida de miles de hectáreas de cultivos. La situación también tomaría un cariz más complejo ante posibles afectaciones en el suministro de agua y energía. Por ello, pidió anticipación y acciones coordinadas: “Sí le pido al Gobierno Nacional que desde ya cree todo un plan de ejecución para lograr mitigar los efectos del fenómeno del Niño”, enfatizó.

Finalmente, Caicedo reiteró su compromiso con el Tolima, asegurando que llevará las necesidades del departamento al Congreso y solicitando que el Gobierno Nacional considere con prioridad la situación del Tolima en sus decisiones respecto a la emergencia.

¿Cuántas hectáreas y viviendas se han perdido por los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con la información presentada por el senador Juan Caicedo en el Senado, los incendios forestales en Tolima han devastado más de 12.000 hectáreas y provocado la destrucción total de más de 100 viviendas en el departamento.

¿Qué son las “obras por impuestos” y cómo pueden ayudar a la reconstrucción en Tolima?

Las “obras por impuestos” son un mecanismo que permite que empresas inviertan directamente en proyectos de reconstrucción o infraestructura a cambio de beneficios tributarios. El senador Caicedo propuso incluir la reconstrucción por los incendios de Tolima dentro de este sistema para agilizar la recuperación de las viviendas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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