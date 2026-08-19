Por: El Espectador

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La confianza internacional en el sistema electoral de Colombia se ha mantenido fuerte tras las elecciones del 21 de junio, según confirmó Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, en entrevista con El Espectador. Querido subrayó que la observación experta reafirma la credibilidad de los procesos institucionales, a pesar de escenarios desafiantes. El informe de Transparencia Electoral detalla que el país superó dos pruebas difíciles: el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido Centro Democrático, y las persistentes acusaciones de presunto fraude por parte del expresidente Gustavo Petro. Frente a las dudas generadas por Petro, Querido indicó que “el sistema fue más fuerte que el presidente de la nación… no hubo ningún tipo de correlato ni sustento documental”, descartando así validez a las denuncias tras una revisión minuciosa.

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La solidez del sistema electoral se evidenció durante un ciclo de alta polarización y con la cifra histórica de observadores internacionales y testigos electorales, lo que permitió una vigilancia estricta en preconteo y escrutinio. Fernán Ocampo, director de LinkTIC, destacó que el uso de plataformas para inscripción y certificación facilitó que representantes de partidos políticos ejercieran control y reclamaciones en tiempo real, fortaleciendo la percepción de transparencia. “En un proceso electoral es mucho más importante que todo se vea en tiempo real, para que no haya confusiones”, afirmó Ocampo.

La importancia de mantener esta línea de confianza quedó plasmada en el llamado de Querido a las instituciones, de cara a las elecciones regionales de 2027. Reiteró que la continuidad en el fortalecimiento democrático debe ser prioridad para todos los actores y pidió que el próximo Consejo Nacional Electoral muestre el mismo compromiso y resultados que el actual. “Hoy todos los colombianos están orgullosos de su sistema electoral, en el sentido de tener resultados rápidos y confiables”, añadió Querido, aunque reconoció retos como la violencia y el incremento de la participación electoral. Previamente, el registrador Hernán Penagos enfatizó que no existe base jurídica, técnica ni ciudadana que avale las acusaciones de manipulación mediante algoritmos o herramientas informáticas, reiterando las garantías del proceso colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores contribuyeron a la confianza en el sistema electoral colombiano tras las elecciones?

La confianza se consolidó por la presencia histórica de observadores y testigos, la posibilidad de hacer reclamaciones en tiempo real y la ausencia de pruebas documentales sobre fraude. Expertos de Transparencia Electoral y LinkTIC, citados por El Espectador, señalaron que la transparencia y la vigilancia constante durante el conteo fueron claves, junto con el uso de aplicaciones que permitieron a los partidos monitorear y reclamar durante el proceso.

¿Cómo se enfrentaron las denuncias de fraude en las elecciones según Transparencia Electoral?

De acuerdo con Transparencia Electoral y el registrador Hernán Penagos, las denuncias de Gustavo Petro carecieron de sustento documental o correlato en los hechos. El sistema, afirman, demostró fortaleza ante las acusaciones y el monitoreo internacional validó la legalidad y transparencia del proceso electoral colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.