Por: EL PILON SA

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Alfonso Campo Martínez anunció este martes su despedida del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras cumplir cuatro años en el cargo de magistrado. A través de sus redes sociales, Campo señaló: “Me llevo grandes aprendizajes y la satisfacción de haber cumplido con responsabilidad esta misión. Recorrimos el país con CNE en Territorio, llegando a más de 330 municipios y acercando la democracia a las regiones”, palabras que reflejan la labor desarrollada durante su gestión, en la cual se destacó por acercar el trabajo electoral a diferentes municipios, llevando el mensaje democrático a distintos rincones del país. Así lo confirmó el propio Campo en sus declaraciones públicas.

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Con la salida de Campo del CNE, de inmediato surgieron comentarios y especulaciones sobre su futuro político, en especial la posibilidad de que aspire a la Alcaldía de Valledupar para las elecciones regionales de 2027. Según información revelada por el diario EL PILÓN, el nombre de Campo, conocido entre sus allegados como ‘Ponchito’, comenzó a figurar entre los posibles candidatos para liderar la capital del Cesar en el próximo periodo electoral. Aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte del propio Campo, fuentes consultadas por ese medio aseguran que estaría contemplando su regreso a la ciudad y evaluando seriamente presentar su nombre en la contienda.

Dentro de las alternativas que analiza Campo, está la posibilidad de inscribir su candidatura por medio de la recolección de firmas, estrategia que le permitiría crear un movimiento ciudadano y, en simultáneo, buscar el apoyo de diferentes partidos políticos. Esta ruta también le abriría la puerta para recorrer la ciudad antes de que inicie formalmente la campaña, lo que le facilitaría acercarse a distintos sectores. Entre los grupos políticos que podrían respaldarlo, aparecen Defensores de la Patria, el Partido Conservador y el Centro Democrático, colectividades que representan distintas orillas políticas y podrían confluir en torno a su nombre.

De acuerdo con EL PILÓN, Campo mantiene una relación cercana tanto con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quienes podrían jugar un papel clave en su proyecto político. El grupo del actual mandatario local está buscando candidato para las elecciones y ya suenan nombres como Guido Castilla, Carlos Daza y Javier Martínez, todos con trayectoria en la administración pública. Campo, quien prepara su regreso a Valledupar en octubre, tiene además un respaldo familiar de peso en la región, pues es hijo del fallecido Alfonso Campo Soto —exviceministro, representante y embajador— y familiar de Rodolfo Campo Soto, quien fue dos veces alcalde de Valledupar.

¿Cuáles son los posibles partidos que respaldarían a Alfonso Campo a la Alcaldía de Valledupar?

Según informó EL PILÓN, los colectivos que podrían respaldar a Alfonso Campo en su posible candidatura a la Alcaldía de Valledupar son Defensores de la Patria, el Partido Conservador y el Centro Democrático, agrupaciones de diferentes corrientes políticas dispuestas a unirse en torno a su postulación.

¿Qué significa inscribir una candidatura por firmas en las elecciones regionales?

Inscribir una candidatura por firmas implica que el aspirante no se postula directamente por un partido político, sino que busca el apoyo ciudadano mediante la recolección de firmas. Este proceso autoriza al candidato a recorrer la ciudad para conseguir el respaldo necesario antes del inicio oficial de la campaña, permitiéndole construir un movimiento ciudadano y presentar su nombre en la contienda electoral con aval independiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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