Por: El Espectador

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que la autorización para que el exmandatario Gustavo Petro salga del país ya fue discutida y aprobada por la plenaria del Congreso. Según Henríquez, quien pertenece al partido Centro Democrático, este permiso fue solicitado por el propio Petro y concedido por hasta un año, con la condición de que el expresidente mantenga informado al Senado sobre sus fechas de salida y los destinos a los que se dirige. De acuerdo con sus declaraciones, las recientes solicitudes de diferentes sectores para impedir que Petro viaje al exterior se presentan de manera extemporánea, ya que la decisión fue tomada hace unas semanas con el aval de más de 70 senadores.

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El debate sobre este permiso volvió a tomar fuerza tras las peticiones de representantes jurídicos de la familia de Kevin Acosta, el niño fallecido por falta de atención médica adecuada en la Nueva EPS mientras la entidad era intervenida por el gobierno de Petro, así como desde el entorno de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. Ambos casos están vinculados a investigaciones judiciales en las que Petro ha sido mencionado. Sin embargo, Henríquez subrayó que no tiene competencia individual para reversar la decisión del Congreso y que cualquier reconsideración sobre la salida de Petro debe ser analizada en términos jurídicos y por las autoridades competentes.

La controversia también se agrava por el avance de las investigaciones en el caso de Kevin Arley Acosta Pico. De acuerdo con lo informado, la Fiscalía llevará a cabo el próximo 24 de agosto una audiencia preliminar en la que se formularán cargos por la muerte del menor, ocurrida el pasado 13 de febrero mientras esperaba un tratamiento médico para la hemofilia. El caso se investiga como supuesto homicidio culposo, causado por fallas en la atención médica y por la presunta omisión de quienes tenían la obligación de supervisar el estado de salud del menor. Específicamente, la imputación implica al médico que lo atendió el 27 de enero de 2026, a quien se le atribuye no haber ordenado a tiempo el suministro del medicamento profiláctico Emicizumab, considerado clave en el tratamiento de su condición médica según los protocolos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Congreso aprobó el permiso de salida del país a Gustavo Petro?

El permiso fue solicitado por Gustavo Petro ante el Senado y posteriormente aprobado con el voto positivo de más de 70 senadores. Según explicó Honorio Henríquez, la decisión condiciona a Petro a informar sobre fechas y destinos, y responde a un procedimiento formal que ya culminó en la plenaria, por lo que nuevas peticiones en contra de su salida resultan extemporáneas.

¿Qué se investiga en el caso de Kevin Acosta y cuáles son las responsabilidades médicas?

La Fiscalía evalúa un posible homicidio culposo, atribuido a presuntas fallas en la atención médica brindada a Kevin Acosta, así como a la omisión de vigilancia por parte de autoridades responsables. El médico principal es investigado por no suministrar a tiempo el medicamento Emicizumab, esencial según protocolos médicos en casos como el del menor.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.