Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El miércoles 19 de agosto, el Pacto Histórico ofreció una alocución televisiva como réplica al discurso presentado por el presidente Abelardo de la Espriella sobre la respuesta gubernamental ante la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. En esta intervención, que tuvo una duración inferior a 17 minutos, participaron el senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro. La alocución se centró en críticas a las medidas implementadas por el nuevo Gobierno, así como en la presentación de propuestas alternativas para afrontar la crisis y fortalecer la prevención ante futuras emergencias.

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Iván Cepeda, durante su intervención, manifestó dudas sobre algunas de las decisiones tomadas por la administración de De la Espriella. Enfatizó que la declaración de emergencia económica no debe traducirse en medidas que vulneren los derechos de las poblaciones más afectadas. Además, advirtió que el país necesita prepararse para emergencias vinculadas tanto a la sequía como al fenómeno de El Niño. Cepeda resaltó la importancia de reforzar la prevención y la planificación, y de establecer un plan nacional de atención ante desastres naturales.

Entre las propuestas planteadas, el senador sugirió que los recursos destinados a la prima especial de servicios de los congresistas puedan emplearse para socorrer a las personas damnificadas. Asimismo, recomendó facilitar la contratación directa entre el Gobierno y las juntas de acción comunal con el objetivo de agilizar las obras de reconstrucción en las áreas más perjudicadas por el terremoto. De acuerdo con Cepeda, estas medidas permitirían optimizar la asignación de recursos y responder con mayor eficacia a la crisis actual.

Por su parte, Gustavo Petro dirigió sus críticas al proceso de transición y empalme con la administración entrante, señalando deficiencias en la coordinación durante las primeras horas posteriores a la emergencia. Petro también presentó su propuesta de retomar una reforma tributaria elaborada bajo su Gobierno, con la finalidad de obtener los recursos necesarios para la reconstrucción sin aumentar la deuda del país.

Las reacciones ante la alocución no se hicieron esperar. Sectores allegados al Gobierno interpretaron la intervención de Petro y Cepeda como una estrategia de oposición y expresaron reservas sobre la viabilidad de sus planteamientos. Además, defendieron la respuesta y presencia de funcionarios estatales en las áreas afectadas. En contraste, miembros de la oposición y del Pacto Histórico manifestaron su apoyo a las propuestas expuestas y reiteraron su disposición a contribuir en el proceso de recuperación de las comunidades damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas del Pacto Histórico para financiar la reconstrucción tras el terremoto?

De acuerdo con la intervención del senador Iván Cepeda y del expresidente Gustavo Petro, las propuestas principales para financiar la reconstrucción incluyen destinar la prima especial de servicios de los congresistas a las personas afectadas y retomar una reforma tributaria ya formulada, sin generar mayor endeudamiento para el país. También se propuso facilitar la contratación directa con las juntas de acción comunal para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas.

¿Qué críticas hizo Gustavo Petro al proceso de respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella durante la emergencia?

Gustavo Petro criticó especialmente el proceso de empalme y la coordinación gubernamental en las primeras horas posteriores al terremoto, señalando que existieron fallas que impactaron la efectividad de la respuesta inicial. Además, cuestionó la estrategia general del Gobierno frente a la emergencia y sostuvo que con una reforma tributaria adecuada se podrían obtener los recursos necesarios sin aumentar la deuda nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.