Por: EL PILON SA

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La jornada del sábado 26 de septiembre estuvo marcada por momentos de tensión para los habitantes de Pailitas, en el departamento del Cesar. El ambiente se tornó angustiante ante la presencia de fuertes enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y grupos armados en la zona rural de este municipio. De acuerdo con videos grabados por residentes, el sonido constante de ráfagas de fusil y potentes detonaciones dejó al descubierto la intensidad de los combates. Las imágenes, que circularon rápidamente entre la comunidad, también captaron la presencia de drones volando sobre el área, mientras las tropas continuaban desplegando un operativo de seguridad.

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Parte del material audiovisual proveniente de obreros de la concesión ‘AMagdalenaMedio’ y ciudadanos en general, muestra cómo estos drones han sobrevolado incluso la zona urbana, lo que encendió alertas sobre posibles acciones terroristas. Asimismo, se observaron tanques de guerra transitando por las calles del municipio, acompañados de patrullas de la Policía Nacional, en una clara señal del refuerzo militar para enfrentar la crisis.

Estos enfrentamientos hacen parte de las operaciones coordinadas por la Fuerza Pública en el sur del Cesar, donde la presencia de estructuras armadas ha motivado acciones decididas por parte de las autoridades. Según informó la Gobernación, persiste el despliegue de la Operación Urano, centrada en acciones militares y policiales para atacar de manera frontal a los grupos ilegales y sus fuentes de financiamiento ilícito.

El contexto en el que ocurre esta situación es aún más complejo debido a los recientes ataques con drones contra la Fuerza Pública, tanto en Pailitas como en otros municipios del sur del Cesar. Ante estos hechos, las autoridades departamentales anunciaron esta semana una recompensa de 150 millones de pesos a quienes entreguen información relevante sobre los responsables de manejar y operar los drones implicados en ataques recientes.

Por el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre los resultados de los combates de este sábado. No se ha confirmado si hay personas heridas, fallecidas o capturadas, ni tampoco las posibles afectaciones a la población civil. Se espera que, una vez concluidas las operaciones en la zona rural de Pailitas, se esclarezca la magnitud de los hechos y sus consecuencias para la región.

¿Qué es la Operación Urano y cuál es su objetivo en el sur del Cesar?

La Operación Urano es una estrategia coordinada por las autoridades que combina acciones militares y policiales, con el objetivo de combatir las estructuras armadas presentes en el sur del Cesar y atacar sus economías ilícitas. De acuerdo con información de la Gobernación, esta operación se ha desplegado en respuesta al incremento de la violencia y la presencia de grupos ilegales en la región.

¿Por qué están utilizando drones en los enfrentamientos en Pailitas, Cesar?

De acuerdo con los videos y reportes de habitantes y obreros de la zona, los drones han sido observados sobrevolando tanto la zona rural como urbana, lo que genera preocupación por su posible uso en acciones terroristas. Las autoridades departamentales han ofrecido una recompensa por información que permita identificar y capturar a quienes están detrás de los ataques con estos dispositivos, que hacen parte de los recientes incidentes de seguridad en Pailitas y municipios cercanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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