Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula concluyó su visita a Nueva York destacando los principales avances y desafíos enfrentados durante su agenda diplomática. Según declaraciones recogidas por El Espectador, Bula concentró sus esfuerzos en tres áreas cruciales: la interconexión energética con Panamá, la cooperación con Australia para combatir el narcotráfico y redes criminales, y el fortalecimiento de la ayuda humanitaria junto a Naciones Unidas.

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Respecto a la interconexión energética, Bula sostuvo una reunión con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, en la que retomaron el proyecto de integración eléctrica entre Colombia y Panamá. Este plan, que incluye compartir recursos energéticos y energías renovables, se encontraba estancado desde hace varios años. Sin embargo, el ministro expresó optimismo al afirmar que se espera cerrar el 2024 con avances concretos, trazando una hoja de ruta para destrabar esta iniciativa.

En el diálogo bilateral, se enfatizó la importancia de mantener la neutralidad del canal de Panamá, uno de los corredores clave para el comercio internacional, así como para el tránsito de recursos energéticos como petróleo y gas. Bula aseguró que Colombia apoya a Panamá en el objetivo de establecer un régimen neutro en el canal, facilitando así un paso marítimo sin restricciones, lo que beneficia tanto a la región como al comercio global.

En cuanto a la cooperación con Australia, Bula se reunió con la canciller Penny Wong. El encuentro giró en torno a la preocupación compartida por el crimen organizado y las rutas del narcotráfico que afectan especialmente a las islas del Pacífico. Desde el Gobierno colombiano, se subrayó el compromiso de combatir la criminalidad y la búsqueda de mayor eficiencia en el uso de recursos estatales, destacando que la lucha contra el narcotráfico ya no es solo una prioridad nacional, sino también reconocida globalmente.

La agenda del canciller también incluyó un encuentro con Tom Fletcher, alto funcionario de Naciones Unidas encargado de Asuntos Humanitarios. Bula agradeció el apoyo recibido por la ONU tras el terremoto del 10 de agosto y dialogó sobre la importancia de fortalecer la cooperación humanitaria, preparándose mejor para futuras emergencias y garantizando una atención más eficiente a los damnificados.

Finalmente, Bula remarcó que Colombia atraviesa un nuevo momento en sus relaciones exteriores y que la política exterior actual se centra en pasar de la “diplomacia declarativa” a una “diplomacia de acción y resultados”. Su balance subraya el esfuerzo conjunto para lograr un papel más activo y concreto en la arena internacional, según El Espectador.

¿Cuáles son los avances en la interconexión energética entre Colombia y Panamá?

De acuerdo con declaraciones del canciller Omar Bula recogidas por El Espectador, tanto Colombia como Panamá han decidido reactivar el proyecto de interconexión energética, que había estado estancado durante años. El objetivo es compartir recursos energéticos y energías renovables, y se espera que antes de finalizar 2024 haya un plan definido para avanzar en esta iniciativa.

¿Qué papel tiene Colombia en la cooperación internacional contra el narcotráfico?

En la reciente reunión entre el canciller Omar Bula y su homóloga australiana, Penny Wong, se reafirmó el compromiso colombiano en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, especialmente en rutas que involucran a las islas del Pacífico. Según El Espectador, Colombia busca una mayor eficiencia en su política y ha logrado reconocimiento internacional por sus esfuerzos para enfrentar este desafío global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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