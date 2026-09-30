La vida de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota transcurría en condiciones diferentes a las de la mayoría de personas privadas de la libertad. El llamado testigo del caso Uribe permanecía en una casa fiscal del penal, un espacio que normalmente está destinado al director de la prisión, y que terminó convertido, según un informe del Inpec conocido por Semana, en un lugar con múltiples comodidades.

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Entre los elementos que tenía Monsalve estaban una nevera, un horno microondas y una licuadora, objetos que habían sido autorizados por la Corte Suprema de Justicia dentro de las condiciones especiales de su reclusión. Sin embargo, los registros también encontraron una lavadora, un módem wifi, un segundo refrigerador, una estufa a gas, cargadores para celulares, un televisor y una ‘air fryer’.

El informe señala que esos elementos excedían lo permitido y hace un recuento de diferentes situaciones ocurridas durante los últimos cuatro años. Según la revista, Monsalve también habría ingresado y ocultado licor, dinero en efectivo y elementos de comunicación, además de organizar celebraciones o reuniones que no estaban autorizadas.

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La situación llegó a tal punto que, de acuerdo con el documento citado por el medio de comunicación, el interno se habría opuesto a algunos registros adelantados por funcionarios del Inpec. Una de las situaciones mencionadas ocurrió durante una requisa en 2025, cuando habría impedido los controles de los guardianes.

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Semana también reveló anteriormente imágenes de los espacios que ocupaba Monsalve, en las que aparecían licores, equipos de comunicación y electrodomésticos. Esos registros habían sido puestos en conocimiento de la Corte Suprema, junto con las actas elaboradas por el Inpec sobre las presuntas infracciones.

El informe más reciente describe estas conductas como una “conducta desviada” y advierte sobre una supuesta tendencia al consumo de licor y a evadir los controles penitenciarios. El documento también plantea establecer cómo ingresaron los objetos prohibidos y si en ello participaron terceras personas o funcionarios del penal.

La condición especial de Monsalve se originó en una orden de la Corte Suprema del 2 de abril de 2018, que buscaba proteger su vida por su condición de testigo. Sin embargo, el Inpec sostuvo que las condiciones de seguridad que justificaban esa reclusión especial habían perdido sustento debido a las reiteradas infracciones y pidió en varias ocasiones modificar o suspender ese tratamiento.

El caso terminó con la orden de traslado de Monsalve a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, anunciada este miércoles por el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario justificó la decisión por los presuntos incumplimientos del régimen carcelario.

Monsalve cumple una condena de varias décadas de prisión y lleva cerca de 18 años privado de la libertad. Su permanencia durante más de ocho años bajo un régimen especial había estado relacionada con las medidas adoptadas para protegerlo por su papel como testigo en procesos judiciales.

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