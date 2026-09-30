Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella emitió una orden contundente relacionada con la política penitenciaria del país: el traslado de Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, hasta el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá. Esta decisión, difundida a través de la cuenta oficial del mandatario en la red social X, se hizo pública junto a un video en el que se observa a Monsalve dentro de la prisión. De la Espriella recalcó que "ningún preso tendrá privilegios", poniendo énfasis en la igualdad de trato al interior del sistema carcelario, incluso en el caso de reclusos con historiales y condenas relevantes.

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Juan Guillermo Monsalve es considerado uno de los testigos clave en el caso judicial seguido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Monsalve fue sentenciado a 40 años de prisión y, hasta el anuncio, estaba recluido en una de las instituciones penitenciarias más reconocidas del país. Sin embargo, el presidente consideró pertinente su traslado debido a lo que calificó como una violación sistemática del régimen carcelario por parte del interno. "En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve", afirmó el mandatario, justificando la decisión con base en los antecedentes de comportamiento de Monsalve en la cárcel.

En declaraciones adicionales, de la Espriella precisó su intención de evitar que las cárceles colombianas se transformen en centros de operaciones del crimen. Con esa premisa, el presidente enfatizó que los reclusos deben cumplir su condena sin acceso a beneficios o privilegios que les permitan continuar con actividades ilícitas desde el interior de las instalaciones penitenciarias. La nueva política anunciada busca blindar el sistema carcelario colombiano contra eventuales actos de corrupción o actos delictivos que, según el mandatario, podrían originarse desde las celdas.

La noticia ha levantado expectativas sobre los cambios que podrán advertirse en la gestión penitenciaria y en el tratamiento de casos que involucran a figuras de relevante interés judicial. Para información adicional sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, el diario El Espectador dispone de una sección especializada con seguimiento a estos asuntos.

¿Por qué fue trasladado Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, Juan Guillermo Monsalve fue trasladado porque, según el mandatario, había violado sistemáticamente el régimen carcelario, y su perfil como testigo clave y condenado a 40 años lo hacía un caso relevante para fortalecer la disciplina penitenciaria y evitar privilegios en el sistema.

¿Qué implicaciones tiene el traslado de Juan Guillermo Monsalve en el sistema penitenciario de Colombia?

El traslado se enmarca en una política del gobierno orientada a impedir que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales y a reforzar el mensaje de que ningún recluso tendrá trato preferencial, lo que podría influir en futuras decisiones sobre otros internos de alto perfil judicial y reforzar los controles en los centros penitenciarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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